Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского удара

МИД России призывает украинских граждан серьезно отнестись к рекомендациям российского Минобороны своевременно покинуть Киев. Рекомендация дана на случай удара в ответ на действия Украины по срыву празднования Дня Победы, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Вчера МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. «Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись к рекомендации министерства обороны своевременно покинуть Киев»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны России объявило перемирие с Украиной 8–9 мая в честь Дня Победы. В случае атак со стороны ВСУ во время Парада Победы на Красной площади российские военнослужащие «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», говорили в ведомстве. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявлял режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая.