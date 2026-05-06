В России впервые с августа зафиксировали недельную дефляцию

С 28 апреля по 4 мая потребительские цены в России снизились на 0,02%. На прошлой неделе они росли на 0,005%. Об этом сообщила пресс-служба Росстата. В последний раз ведомство сообщало о дефляции в конце августа 2025 года.

По данным Росстата, за неделю на 11,6% подешевели огурцы, на 7,5% — помидоры. Незначительно снизились цены на бананы (-0,5%) и яблоки (-0,1%). На 2,8% подорожала белокочанная капуста, на 1,3% — лук репчатый, на 1% — морковь и столовая свекла. В целом плодоовощная продукция подешевела на 2,7%.

Цены на куриные яйца снизились на 1%, на вареные колбасы и рис — на 0,4%. Незначительно подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,6%), мясо кур (+0,5%), гречневая крупа (+0,4%), сахар (+0,3%). Выросла стоимость говядины, мороженой рыбы и сыров — на 0,2%.

Из непродовольственных товаров цены снизились на телевизоры (-0,9%), электропылесосы (-0,7%), кроссовки для взрослых (-0,4%) и детей (-0,3%). Подешевели стиральные порошки (-0,2%) и хозяйственное мыло (-0,1%). Стоимость поездок на Черноморское побережье выросла на 8,5%. Подорожали также путевки в страны Юго-Восточной Азии — +3,6%. Отдых в пансионатах подорожал на 2,8%, в санаториях — на 2%.