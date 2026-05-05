Вадим Мошкович закончил с бизнесом

Всего несколько часов потребовалось суду, чтобы обратить в доход государства один из крупнейших агрохолдингов страны — «Русагро», оцениваемый более чем в 550 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, с которыми согласился суд, бизнес группы компаний развивался благодаря тому, что ее основатель, а ныне подследственный Вадим Мошкович, являясь сенатором, использовал для этого свои связи в политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Вадима Мошковича все изъяли за одно заседание

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ У Вадима Мошковича все изъяли за одно заседание

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры, по которому главными ответчиками выступали Вадим Мошкович и связанные с ним лица, был рассмотрен в рекордно короткие сроки. Заявление ГП поступило в суд 30 апреля. 4 мая по нему провели беседу сторон, то есть предварительные слушания, а уже на следующий день требования надзора практически полностью удовлетворили. На перечисление конфискованных активов у суда ушло около получаса, а на само разбирательство — порядка семи часов.

Сам иск, по данным “Ъ”, был полностью посвящен нарушениям антикоррупционного законодательства господином Мошковичем, являвшимся членом Совета федерации в 2006–2014 годах от Белгородской областной думы. Помог же ему стать сенатором Евгений Савченко, возглавлявший область до 2020 года.

Проверкой соблюдения антикоррупционных запретов господина Мошковича было установлено, что свою деятельность в качестве парламентария он «подчинил интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не представляемого народа», указано в прокурорском иске. Функции сенатора он осуществлял в условиях постоянного конфликта интересов, то есть служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных ему лиц.

Так, установили прокуроры, став сенатором, ответчик продолжил владеть и управлять ГК «Русагро», в которую по состоянию на лето 2006 года входили 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов, 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности. Занятие данным бизнесом, как и доходы от него, господин Мошкович не декларировал, а кипрские офшоры Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC использовал для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК «Русагро», а также для вывода капитала за границу.

В периоды занятия публичной должности господином Мошковичем были созданы новые компании: ПАО «Группа "Русагро"», АО «Белрегионразвитие», АО «Самараагропромпереработка», ООО «Русагро-Инвест», ООО «Русагро-Приморье», ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод» и ООО «Тамбовский бекон», активы которых к 2014 году, завершения им депутатских полномочий, составили более 40 млрд руб.

За восемь лет нахождения господина Мошковича в Совете федерации и в результате его взаимодействия с региональными властями Белгородской области холдингу в обход процедуры торгов и без оплаты их рыночной стоимости были переданы крупные сельскохозяйственные угодья. Так, земельный фонд ГК «Русагро» вырос в десять раз — с 50 тыс. га до 504 тыс. га. Объем ежегодной чистой прибыли повысился со 163,3 млн руб. до 5,8 млрд руб.

Причем только агробизнесом сенатор Мошкович не занимался. По данным прокуратуры, в 2009–2010 годах он осуществил финансирование подконтрольного ОАО «Масштаб», на базе которого в 2011 году была создана группа строительных компаний А101.

Таким образом, решили прокуроры, а вслед за этим и суд, господин Мошкович в период нахождения во власти, злоупотребляя должностными полномочиями, содействовал «незаконному обогащению» ГК «Русагро» и иных подконтрольных юридических лиц, участвовал в их коммерческой деятельности и извлечении дохода, полученного запрещенным антикоррупционным законодательством способом. После сложения полномочий сенатора он продолжил извлекать коррупционные доходы, вкладывая их в приобретение новых имущественных объектов. Сейчас стоимость имущества ГК «Русагро» превышает 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Имущественный комплекс холдинга включает в себя земельный фонд площадью 823 тыс. га, 12 заводов (6 — маслоэкстракционных, 4 — по выпуску промышленных жиров, 2 — молочной продукции), 9 площадок по производству сахара, 20 свиноводческих комплексов на территории 15 регионов, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и других областях.

Акции холдинга, которые главный ответчик распределил между связанными с ним лицами, в том числе бывшим гендиректором «Русагро» Максимом Басовым, обращены в доход государства.

В казну отошли также изъятые в ходе обыска у господина Мошковича 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн.

Конфискованы были находящиеся на счетах у создателя «Русагро» свыше 10,2 млрд руб., 3,7 млрд руб., хранившиеся на счете ООО «Финансовый ресурс», а также 78,6 млн руб., находящиеся в банке у господина Басова.

При этом иск суд удовлетворил не полностью, а частично, оставив квартиру и дом супруге господина Мошковича Наталии Быковской.

Реакции на удовлетворенный иск со стороны представителей господина Мошковича не последовало, а адвокат господина Басова сообщил, что обжалует судебное решение как незаконное. Оба, кстати, вскоре предстанут перед судом по уголовному делу, в котором им инкриминируется в том числе мошенничество и отмывание похищенного с ущербом на сумму более 80 млрд руб.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая