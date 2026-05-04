Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы

Министерство обороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру»,— написано в сообщении Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что армия страны с помощью дронов может атаковать Парад Победы на Красной площади. В связи с этим в Минобороны России сообщили, что «будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

Если армия Украины попытается «реализовать свои преступные планы», вооруженные силы России «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в Минобороны. «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась»,— отметили в ведомстве.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — добавили в Минобороны России. Как говорил помощник президента Юрий Ушаков, во время телефонного разговора 29 апреля Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в честь Дня Победы, и тот поддержал эту инициативу.

