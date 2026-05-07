Над Черным морем и регионами РФ сбили 347 беспилотников

В ночь с 6 на 7 мая над регионами России, в том числе над акваторией Черного моря, силы ПВО ликвидировали 347 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

С 21:00 6 мая до 07:00 7 мая беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, акваториями Азовского и Каспийского морей.

Ночью 7 мая в Новороссийске и Геленджике объявляли угрозу атаки беспилотников. Режим был снят спустя непродолжительное время после введения.

София Моисеенко