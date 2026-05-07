Суд изменит правила игры

Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям—разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в РФ. Иски уже поданы в том числе к издателям Sims, Battlefield и других популярных проектов. В случае если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать доступ к их продуктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Museum of Modern Art Фото: The Museum of Modern Art

С начала 2026 года Роскомнадзор подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям—разработчикам игр, рассказали “Ъ” в юрфирме Semenov & Pevzner. Речь идет о таких компаниях, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.). Все иски были поданы в судебный участок мирового судьи в Таганском районном суде по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

В Роскомнадзоре “Ъ” сообщили, что претензии связаны с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. Там добавляют, что решений судов или других уполномоченных органов об ограничении доступа к играм в службу пока не поступало. Служба составила и направила в суд протоколы о несоблюдении требований закона «О персональных данных», по результатам рассмотрения которых суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить штраф в размере до 6 млн руб.

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, март 2026 года, «Интерфакс»: «Предлагается включать игры в реестр российского ПО, если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на IT-инфраструктуре внутри страны».

В Semenov & Pevzner отмечают, что по трем из семи исков решение еще не вынесено, так как заседания по их делам назначены на первую половину мая. Это касается студий Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group. В апреле суд признал виновными за невыполнение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ такие компании, как Battlestate Games Limited, Electronic Arts Inc., Take-Two Interactive Software Inc., NetEase Interactive Entertainment Pte. Каждой назначен штраф в размере 2 млн руб.

Когда российский пользователь получает доступ к игре, компания начинает собирать данные о нем (IP-адрес, платежные реквизиты, адрес электронной почты и др.), в России закон обязывает собирать и обрабатывать их только на территории страны, объясняют в Semenov & Pevzner. Сейчас регулятор ужесточил правила: начал смотреть на игровые сервисы как на крупные цифровые платформы с массовым сбором пользовательских данных, считает адвокат Forward Legal Сергей Кокорев.

Практика назначения штрафов геймдев-компаниям не в новинку: в 2023 году к ответственности была привлечена американская студия Blizzard (Warcraft, Diablo, Overwatch), напоминает Сергей Кокорев. Главный риск для студий в том, что Роскомнадзор перейдет от штрафов к требованиям устранить нарушение и блокировке доменов, аккаунт-сервисов или иных точек доступа, говорит он. Опыт показывает, что зарубежные компании обычно не выплачивают назначенные Роскомнадзором штрафы, добавляет советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев.

Среди перечисленных в исках компаний — издатели и разработчики самых популярных онлайн-игр в мире, их общая аудитория в России достигает 20 млн человек, напоминает независимый эксперт Константин Говорун. При этом почти все зарубежные игровые компании свернули деятельность в России в первую очередь из-за невозможности принимать платежи, напоминает он.

Российские пользователи уже адаптировались к покупке игр через Steam через посредников, так что для игроков мало что поменяется в случае ограничений, считает независимый эксперт видеоигровой индустрии Максим Фомичев.

Однако, если в Роскомнадзоре продумают действенный метод блокировки Steam, ландшафт рынка для потребителей сильно изменится, говорит он. В таком случае из альтернатив на российском рынке останется только VK Play.

В VK Play ответили “Ъ”, что перечисленные студии не представлены в сервисе. В МТС fog play и «Игромире» (сервис «Яндекса») отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” на игровом рынке считает, что иски могут быть началом борьбы именно с зарубежными онлайн-играми в России. По его словам, в случае блокировки игры будут плохо работать даже с VPN и их аудитория снизится, как уже произошло с Roblox. В таком случае в выигрышном положении окажутся немногочисленные российские онлайн-игры или продукты китайских разработчиков.

Варвара Полонская