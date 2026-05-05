Яйца подняли на вилку

Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку для яиц категории С1. Ее планируется применять как для закупки, так и реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации (есть у “Ъ”). О том, что обсуждения идут, “Ъ” также рассказали три собеседника на аграрном рынке.

Бизнес, согласно презентации, рассчитывает, что ценовая вилка будет установлена как для закупок, так и для розницы.

Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. В Минсельхозе “Ъ” заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Министерство совместно с Минпромторгом, Минэкономики и ФАС продолжает проработку законодательной инициативы по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров, добавили там.

Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). Однозначной поддержки мера не получила, и в начале 2026 года производители продуктов, цены на которые характеризуются высокой волатильностью, начали собственный диалог с властями об установлении минимальных закупочных цен. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу, например, ранее обратились картофелеводы (см. “Ъ” от 3 марта).

Производители яиц рассчитывают, что ценовая вилка поможет в том числе стабилизировать закупочные цены на их продукцию.

Сейчас сети давят на производителей, в то время как предпосылок для снижения стоимости на рынке нет, следует из письма Росптицесоюза фабрикам, направленного 23 апреля (есть у “Ъ”). Представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская» говорит, что на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости и заниженные объемы. Это, по его мнению, направлено на создание «эффекта паники». Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева поясняет, что проблема частично сезонная: ритейлеры рассчитывают на снижение цен летом. Хотя производство яиц, по ее словам, остается стабильным весь год.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что после майских праздников закупочная стоимость яйца снижается в два раза. Низкие значения держатся до сентября. Это объясняется повышением яйценоскости кур и ограниченным спросом. Рацион потребителей меняется, они приобретают значительно меньше яиц, говорит эксперт. Но издержки производителей, по словам господина Давлеева, не снижаются: корма на рынке представлены преимущественно зерном урожая прошлого сезона.

Наценка на яйца в рознице сильно варьируется: во многих сетях она составляет 25–35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции, поясняет представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская». В целом эта категория считается для ритейлеров трафикообразующей.

Конъюнктура на рынке яиц в целом непростая. По словам Альберта Давлеева, рентабельность большинства производителей сейчас нулевая или отрицательная.

Обычно средняя маржинальность по отрасли, по его словам, составляет около 5%, а 10–12% считаются хорошим показателям. Хотя в периоды резкого сокращения предложения, например, в 2023–2024 годах из-за роста цен, значение достигало 30%. Сейчас ситуация прямо противоположная — предложение растет. В январе—марте 2026 года сельхозорганизации России, по данным Росстата, произвели 10,1 млрд яиц. Год к году значение увеличилось на 3,1%. В 2025 году промышленный выпуск яиц вырос на 6%, до 41 млрд штук.

Потребление яиц такими темпами не растет. Это сдерживает цены. Согласно Росстату, в марте розничная стоимость яиц в России в среднем составила 113,8 руб. за десяток, увеличившись год к году только на 3%. Себестоимость в то же время выросла из-за затрат на логистику, производство, оплату труда, вакцинацию, оборудование по отпугиванию птиц и так далее, поясняет представитель «Чикской» и «Челябинской». Эксперт убежден, что с учетом прогнозируемого роста производства важно хотя бы временно установить ценовую вилку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Но у ритейлеров предложения птицеводов энтузиазма пока не вызывают. Собеседник “Ъ” на рынке розничной торговли говорит, что любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Из-за влияния на стоимость яиц большого числа внешних факторов мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, рассуждает он. Представители «Магнита», «Ленты» и X5 “Ъ” оперативно не ответили.

Александра Мерцалова