В бюджет долили нефти

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель выросли относительно мартовских на 239 млрд руб., или почти на 40%, следует из опубликованных Минфином данных. Причина увеличения сборов — выросшая в марте (налоги уплачиваются с месячным лагом) до $77 за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае допдоходы должны вырасти еще — в апреле российская нефть стоила в среднем уже $95 за баррель. В целом за четыре месяца 2026 года проседание нефтегазовых доходов бюджета к такому же периоду 2025 года пока сохраняется, но далее оно будет быстро сокращаться.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В апреле налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 855,6 млрд руб. Это на 238,6 млрд руб., или на 39%, больше, чем было в марте, следует из обнародованных Минфином 6 мая данных.

Мартовские поступления формировались еще по старым ценам — тогда компании платили налоги, исходя из стоимости нефти в феврале ($44 за баррель).

В марте же определяемая для налоговых целей цена Urals, по расчетам Минэкономики, поднялась до $77 за баррель. 4 мая ведомство объявило апрельский показатель — $94,9, по нему будут рассчитываться нефтегазовые налоги в мае, и, очевидно, они будут выше апрельских (без учета фактора налога на дополнительный доход, НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год,— в мае его не будет).

Как мартовская, так и апрельская цена российской нефти заметно выше заложенных при верстке бюджета 2026 года $59 за баррель. Пока текущая средняя цена Urals по итогам четырех месяцев (исходя из помесячных данных Минэкономики) также выше этой отметки — $64,4 за баррель.

В годовом сравнении картина пока выглядит менее радужной. По итогам января—апреля нефтегазовые доходы (2,298 трлн руб.) сократились к такому же периоду 2025 года (3,727 трлн руб.) на 38%. Впрочем, это отставание далее будет сокращаться — в прошлом году цена нефти стала падать как раз с апреля, достигнув минимальных $39,2 за баррель в декабре. Так что база для годового сравнения будет становиться все ниже.

Суммы бюджетных поступлений зависят не только от цен, но и от физических объемов добычи нефти ее и экспортных поставок, влиять на которые способны атаки украинских беспилотников на НПЗ и портовую инфраструктуру РФ.

Сейчас после снижения поставок из-за повреждений в российских портах ситуация с экспортом нормализуется. В марте же, согласно данным Международного энергетического агентства, российская добыча не сокращалась, а даже росла — до 8,96 млн баррелей в сутки с 8,67 млн в феврале.

На итоговую сумму поступлений может влиять еще один фактор — курс рубля, заложенный в формулу расчета главного нефтегазового налога — НДПИ (при укреплении нацвалюты сборы снижаются). И здесь Минфин преподнес участникам рынка сюрприз. Еще 23 апреля ведомство сообщило, что после двухмесячного перерыва действие бюджетного правила в части покупки или продажи валюты на внутреннем рынке будет возобновлено,— появляющиеся допдоходы наконец позволили перейти от «проедания» накоплений ФНБ (изъятия на финансирование дефицита бюджета) к их пополнению.

В среду, 6 мая, Минфин наконец объявил, каким будет объем таких операций на предстоящий месяц.

Вопреки ожиданиям аналитиков, прогнозировавших объем покупок юаней в резервы на уровне 10–20 млрд руб. в день, фактический объем операций в период с 8 мая по 4 июня составит лишь 5,8 млрд в день. С учетом продаж ЦБ, который, согласно собственному плану на полугодие, напротив, реализует валюту в рамках операций вне бюджетного правила, сальдированные покупки регуляторов на Мосбирже составят всего 1,2 млрд руб. в день.

Такой скромный объем покупок не способен вызвать ожидавшееся с возобновлением бюджетного правила ослабление национальной валюты. Как результат, рубль на объявление Минфина отреагировал бурно, укрепившись к юаню в моменте на 1,5%. К закрытию основной сессии Мосбиржи юань подешевел до 10,94 руб. Минфин на комментарии к получившейся сумме покупок был скуп, отметив лишь, что она рассчитана «с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года» (в марте, поясним, ведомству пришлось бы, напротив, продавать валюту).

По единодушному мнению аналитиков, ввиду больших разрушений нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке благоприятная для России конъюнктура на сырьевых рынках продлится достаточно долго, что, как ожидается, позволит Минфину как минимум выполнить годовой бюджетный план по нефтегазовым доходам — 8,9 трлн руб.

Вадим Вислогузов