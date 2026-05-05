Бакалавров и магистров свяжут одной цепью

Поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Новое правило предусмотрено законопроектом, разработанным межфракционной группой депутатов Госдумы. Парламентарии уверены, что за два года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности.

Право Минобрнауки ограничивать возможность поступления в магистратуру предусмотрено поправками к закону «Об образовании», внесенными в Госдуму межфракционной группой депутатов, включая Сергея Кабышева (СР) и Александра Мажугу (ЕР). Стать магистрами по некоторым специальностям (их определит министерство) смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю.

Магистратура — второй после бакалавриата уровень высшего образования, появившийся в РФ вместе с введением болонской системы. Для его получения абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавра или специалиста) и сдать вступительные экзамены. Других ограничений нет: выпускник, отучившийся на дизайнера в бакалавриате, в теории может стать магистром математических наук. При этом для допуска к некоторым профессиям необходимо одновременно иметь степени бакалавра и магистра по соответствующей специальности. Например, невозможно получить статус адвоката или стать клиническим психологом на основе только магистерского диплома.

Для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования», уверены депутаты, поэтому в законодательстве нужно создать условия для учета имеющегося у студента образования, квалификации и опыта деятельности.

Сейчас распространена ситуация, когда бакалаврская и магистерская программа не связаны, в итоге обучающийся не получает необходимые «фундаментальные знания», указывают парламентарии в пояснительной записке. В качестве примера они приводят данные, согласно которым в 2025 году в магистратуру на «химические технологии» зачислились около 20% студентов, имеющих предыдущее образование по принципиально другому профилю. Среди поступивших на юриспруденцию таких уже 24%.

Изначально магистратуру вводили для повышения эффективности аспирантуры, то есть подготовки научно-педагогических кадров, вспоминает главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС Александр Федотов. «Она задумывалась как образовательная программа с выраженной исследовательской составляющей, в рамках которой будущий аспирант начинает работу над темой диссертации и формирует необходимый научный задел еще до поступления в аспирантуру. Но со временем эта функция оказалась размыта»,— объясняет он. Введение более жестких требований к совпадению профиля, по мнению эксперта, выглядит как логичная попытка вернуться к изначальному смыслу магистратуры.

Руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов приводит собственные данные:

45,1% магистрантов продолжают обучение по направлению, идентичному профилю их бакалавриата;

30,7% выбирают смежные направления подготовки (например, студент учился на бакалавра по направлению «менеджмент», но на магистра поступил на профиль «экономика»);

24,2% сознательно меняют профиль.

Таким образом, говорит эксперт, возможность смены профиля и выбора образовательной траектории является востребованной — ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений, отмечает господин Габдрахманов.

Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан.

К таким направлениям Нияз Габдрахманов относит инженерно-технические, естественно-научные, медицинские и математические профили. «Оптимальный путь — не запрет, а дифференциация требований»,— уверен он.

В Минобрнауки законопроект не прокомментировали. Ведомство, напомним, с 2023 года разрабатывает стандарты для новой системы высшего образования: измененные подходы тестируются уже в 17 вузах. Бакалавриат будет называться базовым высшим образованием, магистратура сохранит существующее название, но будет иметь три формата: академический (для желающих заниматься в дальнейшем наукой в выбранной изначально сфере), профессиональный (для тех, кому углубление знаний нужно для профильной работы по специальности) и управленческий (для тех, кто собирается быть менеджером в определенной области). Внедрить в рамках реформы последовательную образовательную траекторию не сложно для поступающих в академическую и профессиональную магистратуру, уверена директор ЦЭНО РАНХиГС Татьяна Клячко. Требования для будущих управленцев зафиксировать будет труднее, считает эксперт.

Полина Ячменникова