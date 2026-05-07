Рынок пошел за водкой

В апреле розничные продажи спиртного крепче 9% увеличились на 4,9% год к году. Из-за роста цен на алкоголь потребители сейчас переориентируются на более дешевую продукцию, прежде всего на водку. При этом производство крепкого спиртного, наоборот, сокращается. Эксперты объясняют это инерционной задержкой и слабыми показателями региональных предприятий.

В апреле 2026 года продажи в российской рознице спиртных напитков крепче 9% увеличились на 4,9% год к году, до 9,68 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Реализация водки выросла почти на 3%, до 5,97 млн дал, ликеро-водочных изделий — примерно на 14%, до 1,59 млн дал, коньяка — на 2,09%, до 1,01 млн дал. Продажи других спиртных напитков увеличились на 2,51%, до 1,1 млн дал.

По подсчетам РАТК, в январе—апреле 2026 года реализация спиртной продукции крепче 9% увеличилась на 3,6% год к году, до 38,33 млн дал. Совокупные продажи алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) в апреле составили 16,1 млн дал, в январе—апреле — 64,07 млн дал. Год к году значения увеличились на 2,54% и 0,8%. Спрос на крепкий алкоголь после длительного снижения начал расти с начала весны этого года.

Розничные продажи алкоголя в России в январе—апреле 2026 года* Выйти из полноэкранного режима Категория Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Спиртные напитки крепче 9% 38339,1 3,6 Водка 23373,2 2,3 Ликеро-водочные изделия 6453,3 14,6 Коньяки 4051,8 –1 Другие крепкие спиртные напитки 4460,8 0,4 Слабоалкогольная продукция 273,3 –57,7 Вина тихие 17177,9 –1,9 Вина игристые 6713,1 4,4 Вина ликерные 390,9 –4,3 Плодовая продукция 613,3 –39,4 Пиво от 0,5% до 8,6% 179149,9 без изменений Пиво свыше 8,6% 19,9 –11,5 Пивные напитки 26484,8 –2,8 Сидр 3688,2 31,5 Пуаре 38,2 –31,4 Медовуха 913,9 14,9 Алкогольная продукция всего 274570,2 0,3 Открыть в новом окне *С учетом импорта. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что спрос на алкоголь растет во многом за счет дешевой водки. По его оценке, с начала 2026 года водка подорожала меньше, чем другой крепкий алкоголь, и потребители начали переориентироваться именно на нее, поясняет он.

Коммерческий директор Stellar Group (развивает бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов рост продаж водки и настоек объясняет сильным повышением минимальных розничных цен (МРЦ) на виски, коньяк и бренди.

С 1 января 2026 года МРЦ на водку была повышена на 17,1%, до 409 руб. за бутылку объемом 0,5 литра, бренди — на 28%, до 605 руб., коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет,— на 16%, до 755 руб.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что спрос на крепкое спиртное растет за счет переориентации потребителей с легких напитков. Покупатели в целях экономии делают ставку на дешевый продукт и все чаще выбирают водку, наливки и настойки вместо вина, плодовой продукции и пивных напитков.

По подсчетам РАТК, продажи тихого вина в январе—апреле 2026 года снизились на 1,9% год к году, до 17,17 млн дал, плодовой продукции — на 39,4%, до 613,3 тыс. дал. Реализация игристых вин, наоборот, увеличилась на 4,4%, до 6,71 млн дал. Спрос на напитки брожения вырос всего на 0,1%, до 210,49 млн дал.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев связывает сокращение спроса на тихое вино в первую очередь с сужением ассортиментной матрицы в ритейле. При этом, по его данным, в регионах, где с 2025 года вводят ограничения на торговлю алкоголем, фиксируется снижение доли вина в объемных продажах алкоголя и увеличение доли крепкого спиртного.

Несмотря на рост продаж крепкого алкоголя, его производство снижается. По данным РАТК, выпуск алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 7,2%, до 43,22 млн дал, напитков брожения — на 3%, до 275,19 млн дал.

Александр Гревцов сокращение производства крепкого алкоголя связывает со сложностью поиска дополнительных финансовых ресурсов для покупки сырья.

Андрей Московский снижение производства при росте продаж не считает существенным фактором. Выпуск такой продукции обычно идет с инерцией, поясняет он. К тому же сам спад производства неравномерный по рынку. В основном снижение наблюдается у небольших и региональных предприятий, в то время как топ-30 заводов России сохраняют стабильное производство либо даже увеличивают объемы, объясняет эксперт. Особенности производства позволяют оперативно нарастить выпуск классических видов алкоголя, отмечает господин Московский. Поэтому он не исключает, что уже в мае спад производства прекратится.

Владимир Комаров