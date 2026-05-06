ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Предостережение получили руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», директор по коммуникациям компании GIS Mining и гендиректор ООО «Альянс Тракс».

«Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров»,— заявили в ФАС. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.

По данным Росстата за апрель, с начала года цены на продукты питания выросли на 2,9%, а на алкогольную продукцию — на 5,5%. В годовом выражении стоимость продовольствия выросла на 4,3%. Так, яйца в марте подорожали на 10,3%. Цены на печень птицы выросли на 0,9%, говяжью и свиную печень - на 0,8%, баранину и мясо индейки — на 0,7%.