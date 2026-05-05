В Новосибирске двух ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене

В Новосибирске сегодня вынесли приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Обоим назначили по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. До вступления приговора в законную силу ученые будут находиться под домашним арестом. Защита отказалась комментировать исход судебного разбирательства.

В апреле 2023 года в Новосибирске силовики задержали научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, основателя лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Валерия Звегинцева. Позже стало известно о задержании его томского коллеги и соавтора Владислава Галкина. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела, по предварительным данным, могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. Осенью 2024 года начался суд над учеными.

Напомним, в сентябре 2024 года 15-летний срок в колонии строгого режима по приговору Московского горсуда получил бывший директор ИТПМ Александр Шиплюк, который был признан виновным в государственной измене, связанной с передачей данных представителям зарубежных стран.

14 лет лишения свободы назначили бывшему главному научному сотруднику ИТПМ Анатолию Маслову, которого в мае 2024 года осудили в Санкт-Петербурге. Он также обвинялся в госизмене.

Весной 2023 года ученые ИТПМ выступили с открытым письмом из-за уголовного преследования коллег. Они призвали спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

