Большая Европа уместилась в Ереване

В Ереване проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) — объединения государств—членов ЕС и их партнеров. Армения стала второй после Молдавии страной постсоветского пространства, принимающей саммит ЕПС. Провозгласив своей задачей укрепление единства Европы, созданное в разгар украинского конфликта ЕПС приобрело четкую антироссийскую направленность. Одним из главных гостей саммита, собравшего глав государств и правительств около 50 стран, а также руководство ЕС и НАТО, стал президент Зеленский, который пригрозил Москве атакой дронов в День Победы 9 мая.

Одним из первых европейских лидеров, устремившихся к армянскому премьеру Николу Пашиняну (справа) по красной ковровой дорожке Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, стал президент Франции Эмманюэль Макрон, главный лоббист Армении в Евросоюзе

Фото: EPC Armenia / Anadolu / Getty Images

Открывшийся в Ереване двухдневный саммит Европейского политического сообщества проходит под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

Одним из первых европейских лидеров, устремившихся к премьер-министру Армении Николу Пашиняну 4 мая по красной ковровой дорожке Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выдвинувший ровно четыре года назад, в мае 2022 года, идею создания ЕПС для налаживания неформального диалога между двумя эшелонами Европы — государствами—членами ЕС и их европейскими партнерами президент Макрон на протяжении многих лет также оставался главным лоббистом Армении в Евросоюзе и, кроме того, демонстративно поддерживал Ереван в его конфликте с Баку. Передавая Пашиняну извинения своей супруги Брижит, которая не смогла приехать в Ереван, президент Макрон заверил хозяина саммита, что она «очень много думает об Армении» и «мысленно с армянами».

Демонстративные объятия лидеров Франции и Армении на открытии саммита ЕПС стали прелюдией к намеченному на 5 мая визиту президента Макрона в Ереван, которому присвоен высший в дипломатической иерархии статус государственного визита.

«У нас будет возможность провести встречи, в частности, по вопросам поддержки независимости и суверенитета Армении и Молдовы. Это Европа, которая строит свою безопасность и защиту»,— пообещал президент Франции.

Еще одним высоким гостем на ковровой дорожке саммита ЕПС, подлетевшим к Николу Пашиняну с протянутой для рукопожатия рукой, стал генсек НАТО Марк Рютте.

Анонсируя встречу с участием руководства ЕС и НАТО и лидеров около 50 государств и правительств стран Старого Света, премьер-министр Пашинян назвал задачами 8-го саммита ЕПС обсуждение широкого круга тем — «от гибридных угроз и устойчивости демократических институтов до вопросов коммуникаций и энергетики».

Первый день работы форума показал, что его организаторы сумели добиться присутствия максимального числа европейских лидеров (среди участников оказался даже князь Монако Альбер II).

Наиболее заметным стало отсутствие канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, как сообщила его канцелярия, пропустит встречу «в связи с другими обязательствами».

Несколько неожиданным стал приезд в Ереван представляющего североамериканский континент премьер-министра Канады Марка Карни (администрация Трампа, напротив, саммит ЕПС в Ереване демонстративно проигнорировала, несмотря на проект «Моста Трампа» на Южном Кавказе).

По сообщению пресс-службы Никола Пашиняна, встретившийся с армянским премьером 4 мая канадский лидер «затронул тему осуществляемого совместно с Европейским союзом мониторинга в регионе и выразил готовность оказать поддержку в вопросе проведения выборов в Армении». Еще одной громкой новостью, связанной с визитом заокеанского гостя, стало сообщение о том, что Канада выделит $200 млн на закупку американского оружия для Украины через программу PURL.

«От количества жестких критиков и откровенных противников Москвы в столице Армении будет рябить в глазах»,— предсказал накануне открытия саммита в своем Telegram-канале ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. И он не ошибся.

Несмотря на декларативные призывы к обсуждению ключевых тем безопасности, развития и международного сотрудничества, способных объединить страны Старого Света, саммит ЕПС в Ереване оказался «украиноцентричным».

Одним из главных участников дискуссий стал президент Зеленский, который прилетел в Ереван еще 3 мая и успел провести ряд двусторонних встреч еще до официального открытия форума.

Так, в преддверии саммита Зеленский одним из первых встретился с британским премьером Киром Стармером. Как сообщили в канцелярии премьера Стармера, стороны обсудили сотрудничество в оборонной промышленности с европейскими партнерами, а также мирные переговоры и «давление на Россию».

Еще одним лидером, который встретился с Зеленским до открытия саммита, был премьер Чехии Андрей Бабиш. Назвав свою первую встречу с Зеленским «важной», Бабиш, впрочем, ответил отрицательно на вопрос о своем возможном посещении Украины. «Нет, я не поеду в Киев»,— сообщил он.

До своего назначения премьером в декабре 2025 года и после этого Андрей Бабиш заявлял о намерении отказаться от продолжения «чешской инициативы» по сбору в третьих странах боеприпасов для ВСУ, однако позднее согласился с ее продолжением без вклада в нее чешских средств.

В список европейских политиков, которые пообщались с Зеленским на полях саммита ЕПС, также вошли премьер-министры Норвегии и Финляндии Йонас Гар Стёре и Петтери Орпо. Темами встреч стали сотрудничество в области производства беспилотников и работа по укреплению ПВО Украины, а также поддержка украинской энергетической инфраструктуры.

Еще на открытии ереванского форума Зеленский в своем обращении к его участникам сделал свое самое скандальное заявление с угрозами в адрес РФ. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде и даже взорваться над Красной площадью. Это говорит о том, что сейчас они далеко не так сильны, как прежде»,— заявил Зеленский. Ранее Москва предлагала Киеву объявить на 9 мая перемирие, однако ответа так и не последовало.

Сергей Строкань