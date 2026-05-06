Мэр федерального значения

Как стало известно “Ъ”, в «Единой России» рассматривают возможность включения мэра Москвы Сергея Собянина в общую часть списка кандидатов на предстоящих думских выборах. По одному из сценариев, градоначальник может заменить министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в 2021 году шел вторым номером. Лидером же списка, вероятнее всего, станет председатель партии Дмитрий Медведев.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что в «Единой России» (ЕР) изучают возможность включения мэра Москвы в общую часть федерального списка на осенних выборах в Госдуму, “Ъ” сообщили источники в партии. По словам одного из них, базовый сценарий ее конфигурации на данный момент предусматривает пять мест (по закону в общефедеральную часть списка может входить до 15 человек).

В 2021 году ЕР уже прибегала к такой схеме. Тогда список возглавляли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач «Коммунарки» Денис Проценко, сопредседатель «Народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Первые четверо от мандатов отказались, то есть выступили в роли «паровозов»: их места распределили между региональными группами. В Госдуму прошла только госпожа Кузнецова.

На этот раз первым номером, скорее всего, станет заместитель председателя Совета безопасности и председатель ЕР Дмитрий Медведев, говорят источники “Ъ”. Ранее о такой вероятности сообщали РБК и «Ведомости». Господин Медведев единолично «тащил» списки единороссов в 2011 и 2016 годах, однако пять лет назад из-за высокого антирейтинга его решили в бюллетень не вносить. Теперь же проблем с популярностью Дмитрия Медведева у избирателей нет, уверяют собеседники “Ъ”.

По их данным, Сергей Собянин может оказаться на второй строчке вместо главы российского дипломатического ведомства. «Сейчас активно замеряются его рейтинги»,— уточняет один из собеседников. Не исключено, что в пятерку войдут оба высокопоставленных чиновника, оговаривается источник: «Окончательное решение может приниматься вплоть до 26 июня (на следующий день запланирован предвыборный съезд ЕР.— “Ъ”)».

Почти наверняка в общефедеральную часть списка попадет военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который после ранения под Суджей в августе 2024 года был удостоен звания Героя России. С начала весны он активно участвует в предвыборных форумах единороссов (см. “Ъ” от 26 марта).

На «женскую роль» в пятерке пока рассматривается главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко, говорят источники “Ъ”.

Господину Собянину не впервой принимать участие в думской кампании. С момента назначения на пост градоначальника он уже трижды возглавлял столичную региональную группу списка ЕР (см. график) и каждый раз отказывался от мандата. В 2021 году в качестве регионального «паровоза» с ним также баллотировалась госпожа Лысенко. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова воздержалась от комментариев.

В начале марта одна из крупных социологических служб проводила телефонный опрос жителей столицы, целый блок которого был посвящен деятельности Сергея Собянина, рассказали “Ъ” респонденты. Помимо уровня доверия мэру их просили оценить изменения в транспортной, социальной и других сферах жизни столицы. Результаты этого исследования в открытом доступе не публиковались.

По словам гендиректора Аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, Сергей Собянин обладает «почти тотальной известностью не только в Москве, но и в стране в целом».

«Отношение к нему сугубо положительное, он воспринимается как умелый управленец, поставивший российскую столицу на уровень лучших городов мира. Антирейтинг низкий, многие завидуют Москве в связи с таким руководителем и хотели бы, чтобы Собянин возглавил их населенный пункт вместо нынешнего мэра»,— добавляет социолог.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что включение градоначальника в общую часть списка ЕР выглядит логично с точки зрения «укрепления его аппаратных позиций и подтверждения связки с Якушевым» (секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев в начале нулевых годов работал заместителем Сергея Собянина в Тюмени, а затем сменил того на посту губернатора Тюменской области). Однако такое решение создает и определенные риски, поскольку «выборы, возможно, будут идти на пониженных рейтингах», предупреждает эксперт: «Существует риск "перевода стрелок" за все рейтинговые проблемы власти непосредственно на Собянина».

Андрей Прах