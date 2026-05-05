Морскую «Эспаньолу» взяли на суше

Как стало известно “Ъ”, по ходатайствам военного следствия в Севастополе арестованы бывшие и действующие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола». Им инкриминируется незаконный оборот оружия и взрывчатки. Для восстановления всей полноты картины следствию требуется найти тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также допросить свидетелей.

О громком расследовании стало известно из решения Южного окружного военного суда, который на днях отказался освободить из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов расследования — бойца морского отряда «Эспаньола». В его пользу, по данным защиты, говорило признание вины и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Также отмечалось, что обвиняемый является отцом четырех несовершеннолетних детей, от следствия скрываться не собирается, а оказать давление на иных соучастников преступления и свидетелей не может, так как изолирован от них.

Прокуратура и следствие выступили против изменения меры пресечения, ссылаясь, что еще не все участники преступной группы установлены, а кроме того, Главному военному следственному управлению (ГВСУ) СКР, в производстве которого находится резонансное уголовное дело, предстоит проделать огромный объем работы. Среди прочего следователям вместе с оперативниками необходимо установить «всех соучастников преступлений», найти сделанные ими тайники с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, допросить свидетелей и должностных лиц морского отряда и добровольческого корпуса Минобороны России, провести очные ставки между обвиняемыми и получить заключения по ранее назначенным экспертизам.

Фигурантам, а речь идет о группе военнослужащих, по данным “Ъ”, вменяются в вину несколько эпизодов ч. 6 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, до 15 лет заключения) Уголовного кодекса, а также ч. 6 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств, от 15 до 20 лет строгого режима). В обоих случаях речь идет о совершении преступных деяний группой лиц.

Бригада «Эспаньола», в основном состоявшая из футбольных фанатов, участвовала в конфликте на Украине с 2014 года. Ее основатель Станислав Орлов (Испанец) погиб в 2025 году, после чего было объявлено о роспуске бригады. Часть бойцов перешли в формирования добровольческого корпуса Минобороны.

«Морской отряд "Эспаньолы" — это подразделение, которое я создал под задачи XXI века,— рассказывал в июне 2025 года Испанец «Российской газете».— Подразделение, способное сочетать в себе технологии, боевые действия на море и суше и высокую мобильность. Отряд был создан в конце 2024 года для защиты побережья Крыма совместно с группировкой войск МО РФ и пограничной службой ФСБ России. Он наблюдает побережье и осуществляет поражение безэкипажных катеров с помощью FPV-дронов в зоне своей ответственности».

При этом в военном суде в Санкт-Петербурге, как сообщал “Ъ”, слушаются уголовные дела в отношении троих молодых людей, которые по заданию украинских спецслужб пытались отравить гуманитарные грузы в адрес бойцов «Эспаньолы». Получить комментарии от СКР, а также бывших и действующих бойцов подразделения “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев