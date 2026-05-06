В России снимут новую экранизацию «Курьера» Шахназарова

В России снимут новую версию фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кинокомпании «Кинотека». Премьера кинокартины запланирована на начало 2027 года.

В «Кинотеке» отметили, что фильм подразумевается как «новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня». Съемки картины начнутся в июле. Продюсером фильма выступит Георгий Малков («Непослушник», «Смешанные чувства», «Дедмобиль»), режиссером — Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»).

«Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — мне кажется, правильной темой»,— прокомментировал ТАСС сообщения о ремейке Карен Шахназаров. Илья Ермолов в разговоре с агентством отметил, что создатели не планируют переснимать культовую картину, а хотят подойти к оригинальному сюжету «с новым взглядом». «Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных»,— добавил господин Ермолов.

Фильм «Курьер» вышел в прокат в мае 1987 года. Он основан на одноименной повести господина Шахназарова. События фильма разворачиваются в Москве во времена перестройки. Главный герой — парень Иван, который только закончил школу, однако не смог поступить в университет. Он устраивается на должность курьера в журнале «Вопросы познания». В первый рабочий день герой попадает в дом к профессору Кузнецову и знакомится с его дочерью Катей.