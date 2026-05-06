Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В России снимут новую экранизацию «Курьера» Шахназарова

В России снимут новую версию фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кинокомпании «Кинотека». Премьера кинокартины запланирована на начало 2027 года.

Кадр из фильма «Курьер»

Кадр из фильма «Курьер»

Фото: Мосфильм

Кадр из фильма «Курьер»

Фото: Мосфильм

В «Кинотеке» отметили, что фильм подразумевается как «новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня». Съемки картины начнутся в июле. Продюсером фильма выступит Георгий Малков («Непослушник», «Смешанные чувства», «Дедмобиль»), режиссером — Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»).

«Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — мне кажется, правильной темой»,— прокомментировал ТАСС сообщения о ремейке Карен Шахназаров. Илья Ермолов в разговоре с агентством отметил, что создатели не планируют переснимать культовую картину, а хотят подойти к оригинальному сюжету «с новым взглядом». «Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных»,— добавил господин Ермолов.

Фильм «Курьер» вышел в прокат в мае 1987 года. Он основан на одноименной повести господина Шахназарова. События фильма разворачиваются в Москве во времена перестройки. Главный герой — парень Иван, который только закончил школу, однако не смог поступить в университет. Он устраивается на должность курьера в журнале «Вопросы познания». В первый рабочий день герой попадает в дом к профессору Кузнецову и знакомится с его дочерью Катей.

Фотогалерея

«Моя жизнь исчисляется через кино»

Предыдущая фотография
Карену Шахназарову исполнилось в 2025 году 73 года

Карену Шахназарову исполнилось в 2025 году 73 года

Фото: Фото из личного архива

«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством» &lt;br>Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Мать — Анна Шахназарова (в девичестве Шашкина) — выпускница театроведческого факультета ГИТИСа&lt;/br>

«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством»
Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Мать — Анна Шахназарова (в девичестве Шашкина) — выпускница театроведческого факультета ГИТИСа

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Отец — Георгий Шахназаров — был политологом, советником президента СССР Михаила Горбачева (слева на фото), руководил Центром глобальных проблем «Горбачев-Фонда»

Отец — Георгий Шахназаров — был политологом, советником президента СССР Михаила Горбачева (слева на фото), руководил Центром глобальных проблем «Горбачев-Фонда»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1975 году Карен Шахназаров окончил режиссерский факультет ВГИКа

В 1975 году Карен Шахназаров окончил режиссерский факультет ВГИКа

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С октября 1975 по ноябрь 1976 года служил в Советской Армии

С октября 1975 по ноябрь 1976 года служил в Советской Армии

Фото: Фото из личного архива

С 1975 года (с перерывом на службу в армии) Карен Шахназаров работал режиссером на киностудии «Мосфильм»

С 1975 года (с перерывом на службу в армии) Карен Шахназаров работал режиссером на киностудии «Мосфильм»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Широкую известность Карену Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза» (1983). Главную роль сыграл Игорь Скляр (на фото)

Широкую известность Карену Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза» (1983). Главную роль сыграл Игорь Скляр (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни… Во время &quot;Зимнего вечера в Гаграх&quot; у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино» &lt;br>С 1987 года Карен Шахназаров был художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме» (с 1990 года — студия «Курьер»)&lt;/br>

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни… Во время "Зимнего вечера в Гаграх" у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино»
С 1987 года Карен Шахназаров был художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме» (с 1990 года — студия «Курьер»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1998 года — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» &lt;br>На фото: Карен Шахназаров с режиссером Никитой Михалковым (слева) и дирижером Валерием Гергиевым на заседании Госсовета в 2003 году&lt;/br>

С 1998 года — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»
На фото: Карен Шахназаров с режиссером Никитой Михалковым (слева) и дирижером Валерием Гергиевым на заседании Госсовета в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин, продюсер и актер Сергей Жигунов, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, министр культуры России Михаил Швыдкой и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Президент России Владимир Путин, продюсер и актер Сергей Жигунов, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, министр культуры России Михаил Швыдкой и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Осмотр территории киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Осмотр территории киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: Карен Шахназаров, режиссер Никита Михалков, режиссер Федор Бондарчук и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на презентации фильма режиссера Сергея Бондарчука «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова, прошедшей в «Мосфильме» (2006)

Слева направо: Карен Шахназаров, режиссер Никита Михалков, режиссер Федор Бондарчук и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на презентации фильма режиссера Сергея Бондарчука «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова, прошедшей в «Мосфильме» (2006)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2006—2011 годах — член Общественной палаты Российской Федерации. Являлся заместителем председателя Комиссии по развитию культуры, с 2008 года — председатель Комиссии по культуре

В 2006—2011 годах — член Общественной палаты Российской Федерации. Являлся заместителем председателя Комиссии по развитию культуры, с 2008 года — председатель Комиссии по культуре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Карен Шахназаров снял 20 фильмов

Карен Шахназаров снял 20 фильмов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Кадр из фильма «Город Зеро» (1988)

Кадр из фильма «Город Зеро» (1988)

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Кадр из фильма «Белый тигр» (2012)

Кадр из фильма «Белый тигр» (2012)

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Палата №6» (2009)

Кадр из фильма «Палата №6» (2009)

В 2018 году фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017) (главную роль сыграла Елизавета Боярская, на фото) стал победителем международного кинофестиваля в Тибуроне (Калифорния)

В 2018 году фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017) (главную роль сыграла Елизавета Боярская, на фото) стал победителем международного кинофестиваля в Тибуроне (Калифорния)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2008 года является членом Комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам

С 2008 года является членом Комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: Карен Шахназаров с актером, режиссером Владимиром Машковым, артистом эстрады Владимиром Винокуром и актером Михаилом Боярским перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле (2018)

Слева направо: Карен Шахназаров с актером, режиссером Владимиром Машковым, артистом эстрады Владимиром Винокуром и актером Михаилом Боярским перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле (2018)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С актрисой Ксенией Раппопорт (слева), кинорежиссером Никитой Михалковым, американской актрисой Фэй Данауэй на VII церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» (2009)

С актрисой Ксенией Раппопорт (слева), кинорежиссером Никитой Михалковым, американской актрисой Фэй Данауэй на VII церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» (2009)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Карен Шахназаров удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1997), народного артиста Российской Федерации (2002), государственной премии Российской Федерации в области киноискусства (2002), ордена Почета (2008), ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) и других наград

Карен Шахназаров удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1997), народного артиста Российской Федерации (2002), государственной премии Российской Федерации в области киноискусства (2002), ордена Почета (2008), ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) и других наград

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Карену Шахназарову исполнилось в 2025 году 73 года

Фото: Фото из личного архива

«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством»
Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Мать — Анна Шахназарова (в девичестве Шашкина) — выпускница театроведческого факультета ГИТИСа

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Отец — Георгий Шахназаров — был политологом, советником президента СССР Михаила Горбачева (слева на фото), руководил Центром глобальных проблем «Горбачев-Фонда»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1975 году Карен Шахназаров окончил режиссерский факультет ВГИКа

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С октября 1975 по ноябрь 1976 года служил в Советской Армии

Фото: Фото из личного архива

С 1975 года (с перерывом на службу в армии) Карен Шахназаров работал режиссером на киностудии «Мосфильм»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Широкую известность Карену Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза» (1983). Главную роль сыграл Игорь Скляр (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни… Во время "Зимнего вечера в Гаграх" у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино»
С 1987 года Карен Шахназаров был художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме» (с 1990 года — студия «Курьер»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1998 года — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»
На фото: Карен Шахназаров с режиссером Никитой Михалковым (слева) и дирижером Валерием Гергиевым на заседании Госсовета в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин, продюсер и актер Сергей Жигунов, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, министр культуры России Михаил Швыдкой и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Осмотр территории киноконцерна «Мосфильм» (2003)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: Карен Шахназаров, режиссер Никита Михалков, режиссер Федор Бондарчук и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на презентации фильма режиссера Сергея Бондарчука «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова, прошедшей в «Мосфильме» (2006)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2006—2011 годах — член Общественной палаты Российской Федерации. Являлся заместителем председателя Комиссии по развитию культуры, с 2008 года — председатель Комиссии по культуре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Карен Шахназаров снял 20 фильмов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Кадр из фильма «Город Зеро» (1988)

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Кадр из фильма «Белый тигр» (2012)

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Палата №6» (2009)

В 2018 году фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017) (главную роль сыграла Елизавета Боярская, на фото) стал победителем международного кинофестиваля в Тибуроне (Калифорния)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2008 года является членом Комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: Карен Шахназаров с актером, режиссером Владимиром Машковым, артистом эстрады Владимиром Винокуром и актером Михаилом Боярским перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле (2018)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С актрисой Ксенией Раппопорт (слева), кинорежиссером Никитой Михалковым, американской актрисой Фэй Данауэй на VII церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» (2009)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Карен Шахназаров удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1997), народного артиста Российской Федерации (2002), государственной премии Российской Федерации в области киноискусства (2002), ордена Почета (2008), ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) и других наград

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все