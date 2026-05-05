Forbes: в России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года

За три года объем продаж антидепрессантов в России в стоимостном выражении вырос более чем в два раза. На треть выросли продажи анксиолитиков (транквилизаторов) и на 20% — психостимуляторов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на AlphaRM.

Рост числа проданных упаковок с 2022 года составил 41% для антидепрессантов и 12% — для анксиолитиков, отмечается в публикации. При этом объемы физической реализации психостимуляторов, наоборот, снизились — на 4,6%. Около 30% всего рынка антидепрессантов занимают три препарата — «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин». Список анксиолитиков возглавляет «Афобазол», занимающий более 40% рынка. Также популярностью пользуются «Грандаксин» и «Тенотен». Среди психостимуляторов лидируют «Кортексин», «Цераксон» и «Фенибут».

Опрошенные изданием врачи связывают увеличившиеся продажи препаратов с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также улучшением методов диагностики — в том числе использованием ИИ и дополнительной подготовкой терапевтов.

При этом, как отмечает Forbes со ссылкой на сборник «Здравоохранение в России», с 2020-го по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. В 2024-м число новых случаев превысило 340 тыс. Некоторые из опрошенных изданием психиатров рост этого показателя также связывают с улучшением диагностики. Другие отмечают, что ухудшение психического здоровья — это мировой тренд. По данным исследования «Глобальное бремя болезней» (GBD) с 1990 по 2021 год заболеваемость тревожными расстройствами среди подростков и молодых людей в мире выросла на 52%.