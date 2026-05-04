X5 купила дистрибьютора «ВКТ» в Нижегородской области

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» купило «ВКТ» — дистрибьютора продуктов питания в Нижегородской области и Приволжье, сообщил ритейлер. Сумма и другие параметры сделки не приводятся.

Ассортимент «ВКТ» включает более 5 тыс. наименований и обеспечивает покрытие до 80% товаров на полках магазинов в Приволжском федеральном округе. Сделка поможет ускорить развитие магазинов «Около» в регионе, заявили в X5. Сейчас в 53 российских регионах работает 5996 таких магазинов.

«Приобретение дистрибьюторского бизнеса в одном из стратегически важных для нас регионов существенно обогатит товарное предложение для наших партнеров... Мы видим значительный потенциал синергии при интеграции с сильными региональными дистрибьюторами и рассматриваем различные гибкие варианты партнерства»,— прокомментировал управляющий директор «Около» Игорь Плетнев.

X5 Group — продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В числе активов компании также онлайн-сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». В декабре 2025 года X5 купила складской комплекс в Красноярском крае.