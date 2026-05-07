На 9 мая в Москву приедет семь иностранных делегаций

Пресс-служба Кремля опубликовала список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на параде Победы в Москве 9 мая 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на параде Победы в Москве 9 мая 2025 года

Среди них:

президент Абхазии Бадра Гунба с супругой;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, на праздник приедут три представителя Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины территориального образования Ненад Стевандич, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Представители государств сами выразили желание посетить Москву в дни празднования победы, сказал помощник президента России Юрий Ушаков. «В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях соответствующих 9 мая»,— сообщил он журналистам.

На юбилейный Парад Победы в 2025 году прибыли почти три десятка глав государств. Среди них был председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.