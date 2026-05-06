Бурение доходов

Три из четырех крупнейших российских нефтесервисных компаний по итогам прошлого года сократили прибыль при стабильной или растущей выручке. Причина в ограниченном доступе к технологиям, снижении добычи нефти, высокими процентными ставками и давлением на стоимость услуг. Эксперты ожидают восстановления рентабельности отрасли в первой половине текущего года, хотя конфликт на Ближнем Востоке может принести сектору дополнительные заказы во втором полугодии.

Входящие в «большую четверку» рынка нефтесервиса России «Бурсервис», «Шлюмберже» и «Везерфорд» сократили чистую прибыль в 2025 году на 19–80%, следует из отчетности компаний. Годом ранее динамика прибыли у «Бурсервиса» и «Везерфорда» была положительной.

Наиболее заметное ухудшение показателей — у «Шлюмберже» (структура американской SLB), которая сократила чистую прибыль на 81% год к году, до 823,1 млн руб., выручку — на 23,6%, до 20,5 млрд руб., валовую прибыль — на 11,3%, до 5,2 млрд руб.

Чистая прибыль «Бурсервиса» (бывшее подразделение Halliburton) упала на 19%, до 11,4 млрд руб., валовая — на 8,2%, до 17 млрд руб., выручка выросла на 11,2%, до 53,2 млрд руб. Чистая прибыль «Везерфорда» (входит в американскую Weatherford) сократилась на 26,9%, до 4,93 млрд руб., валовая — на 11,9%, до 8,3 млрд руб., выручка увеличилась на 0,7%, до 25,9 млрд руб.

Четвертый игрок — «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes) — отчетность за 2024–2025 годы не раскрывал. По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, выручка «Технологий ОФС» находится в диапазоне 55–65 млрд руб., и чистая прибыль в 2025 году с высокой вероятностью снизилась. В компаниях комментарии не предоставили.

Управляющий партнер Advance Capital Карен Дашьян связывает резкое ухудшение показателей «Шлюмберже» с невозможностью работать в прежней глобальной модели: компания ограничена в доступе к поддержке головного офиса, обновлению и технологиям. Оборудование изнашивается, а замена требует локализации или поиска альтернатив, поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает господин Дашьян, в России просела добыча, остановлены проекты с трудноизвлекаемыми запасами, реализация «Восток Ойл» «Роснефти» пока не начата, что ударило в том числе и по загрузке и выручке «Шлюмберже».

Как сообщал Bloomberg, в 2025 году объемы эксплуатационного бурения в России снизились на 3,4% год у году, до 29,14 тыс. км, что стало минимумом за три года.

Снижение прибыли при стабильной или растущей выручке у нефтесервисных компаний — результат одновременного давления нескольких факторов, говорит Дмитрий Касаткин. По его словам, сочетание относительно низких цен на нефть и укрепления рубля привело к более консервативному подходу нефтекомпаний к CAPEX и OPEX и, как следствие, ужесточению контрактных условий для подрядчиков. Дополнительным фактором стала стоимость финансирования: среднегодовой уровень ключевой ставки около 19% критичен для капиталоемкого нефтесервиса. Для компаний с выручкой 20–50 млрд руб. дополнительные процентные расходы могут составлять 1–3 млрд руб. в год, подсчитал господин Касаткин.

Карен Дашьян отмечает, что нефтесервисный сектор последние годы работает в стрессовых условиях: нефтекомпании оптимизируют инвестиционные программы и оказывают давление на стоимость услуг, при этом у подрядчиков растут затраты на персонал, ремонт, логистику, оборудование и комплектующие. В результате, отмечает эксперт, даже при сохранении или небольшом росте выручки чистая прибыль может снижаться или стагнировать.

По прогнозу господина Дашьяна, в первой половине текущего года быстрого восстановления чистой прибыли по сектору ожидать не стоит. Выручка отдельных компаний может оставаться устойчивой за счет работ на зрелых месторождениях и поддержания добычи, но маржинальность, скорее всего, останется под давлением, считает эксперт. По словам Дмитрия Касаткина, при всех ограничениях ближневосточный конфликт продолжает играть на руку всем игрокам нефтегазового рынка. Но, добавляет он, скорее всего, позитивная конъюнктура отразится в росте заказов во втором полугодии.

Ольга Озембловская