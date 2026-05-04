Авиацию снова доверили не летчику

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Афзалова, руководившего ВКС с 2023 года. Господин Чайко, общевойсковой командир с опытом операций в Сирии и на Украине, в последнее время занимал пост заместителя начальника Генштаба. Он стал четвертым главкомом за десятилетнюю историю ВКС, причем кадровым летчиком был только первый — Виктор Бондарев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Чайко стал четвертым главнокомандующим ВКС и вторым общевойсковым генералом на этом посту

О назначении Александра Чайко главкомом ВКС утром 4 мая сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с этим кадровым решением. Близкий к Минобороны источник “Ъ” подтвердил эту информацию. О том, что военачальник возглавил ВКС, ранее также сообщал Telegram-канал Fighterbomber. На этом посту господин Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который был назначен главкомом ВКС в октябре 2023 года после отставки Сергея Суровикина.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области, окончил Московское суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу начинал в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе, где прошел путь от командира взвода до командира батальона. Позднее командовал соединениями и армиями Западного военного округа, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, а также занимал должности в Генштабе.

Заметную роль в его карьере сыграла сирийская кампания. В этой операции он участвовал с 2015 года, занимал должность начальника штаба российской группировки, а затем дважды назначался ее командующим. В этот период генерал Чайко отвечал в том числе за координацию действий с сирийскими и иранскими союзниками и за взаимодействие с турецкими военными. За участие в операции в 2020 году получил звание Героя России.

На момент начала специальной военной операции в 2022 году Александр Чайко занимал пост командующего Восточным военным округом и, по данным из открытых источников, руководил одной из группировок российских войск на киевском направлении. Осенью того же года он покинул эту должность в ходе серии кадровых перестановок, а его преемником стал генерал Рустам Мурадов. В декабре 2024 года, уже после падения режима Башара Асада, генерал Чайко вновь упоминался в качестве командующего российской группировкой в Сирии и участвовал в организации обороны группировки и эвакуации вооружений и техники. С 2025 года Александр Чайко занимал должность заместителя начальника Генштаба, однако точная дата этого назначения не раскрывалась.

Военные блогеры новое назначение Александра Чайко расценили неоднозначно.

Его сослуживцы по сирийской кампании отреагировали скорее положительно, отметив склонность генерала к детальной работе с подчиненными и личному контролю за выполнением задач. В то же время некоторые военкоры оценивают его качества военачальника, исходя прежде всего из итогов киевской операции 2022 года, завершившейся отходом российских войск.

С момента создания ВКС в 2015 году этим видом войск попеременно руководили представители разных военных школ. Кадровым летчиком был только первый главком Виктор Бондарев, которого уже в 2017 году сменил общевойсковой генерал Сергей Суровикин (как и генерал Чайко, перешедший в ВКС из Восточного военного округа). Преемником генерала армии Суровикина, в свою очередь, стал Виктор Афзалов, до этого четверть века прослуживший в войсках противовоздушной обороны. Назначение Александра Чайко также вписывается в эту линию, при которой ключевым личным качеством для главкома ВКС становится не профильная подготовка, а опыт управления крупными межвидовыми группировками.

Дмитрий Сотак