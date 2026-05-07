Курица с амбициями

В капитал владельца бренда Rostic’s «Юнирест» вошел новый учредитель — франчайзи сети International Restaurant Brands. Он получил 20% в компании, которые могут стоить оценочно 6–8 млрд руб. Мажоритарные владельцы компании могли пойти на сделку для снижения долговой нагрузки, а франчайзи, управляющий более половины заведений сети, может рассчитывать оказать влияние на стратегию развития франчайзера.

У владельца Rostic’s появились новые учредители, обнаружил “Ъ”. По данным ЕГРЮЛ, 5 мая франчайзи бренда International Restaurant Brands (IRB; ООО «Интернэшнл ресторант брэндс») получил 20% в головной компании сети ООО «Юнирест». Доля ООО «Смарт сервис ЛТД» Константина Котова и Андрея Осколкова в компании снизилась с 97% до 77%, доля гендиректора «Юниреста» Татьяны Шаманской осталась прежней — 3%. Стороны подтвердили сделку “Ъ”, сообщив, что миноритарное участие IRB в капитале компании даст синергетический эффект для дальнейшего развития и масштабирования сети, а также роста доли рынка.

«Юнирест» ранее назывался «Ям Ресторантс Раша», управлял 70 ресторанами KFC в России и владел мастер-франшизой бренда. До 2022 года принадлежал американской Yum! Brands. Холдинг ушел с российского рынка после начала военного конфликта между Россией и Украиной, продав бизнес ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Позже все 1,2 тыс. заведений KFC по всей РФ сменили названия на Rostic’s. Выручка ООО «Юнирест» в 2025 году выросла на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд руб. Сейчас число заведений составляет более 1,3 тыс. IRB управляет более чем 700 заведениями Rostic’s в 140 российских городах. В 2025 году выручка «Интернэшнл ресторант брэндс» составила 49,2 млрд руб., увеличившись на 15,5% год к году. Чистая прибыль выросла на 52,4%, до 1,5 млрд руб. Владельцами IRB через ООО «Кьюэсар инвестментс» выступают закрытые паевые инвестфонды «Горизонт капитал» (26,5%), «Форум-инвест» (25,49%) и «Гратус инвест» (11,75%) под управлением ООО УК «Джи ай си эм» Сергея Мамедова, указано в СПАРК. Еще 23,5% и 12,75% соответственно принадлежат оманским компаниям Al Shafaq Second Investment и Isnad For Business.

По оценке инвестбанкира Ильи Шумова, 20% в капитале «Юниреста» может стоить около 6–8 млрд руб. Исходя из оценки бизнеса «Юнирест» в 30,8–46,2 млрд руб., 20-процентная доля может стоить около 6,6 млрд руб., считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. Однако, оговаривается эксперт, реальная сумма сделки может быть другой из-за ряда скрытых факторов.

Получение доли в головной компании дает IRB возможность напрямую участвовать в принятии ключевых решений, касающихся развития бренда, операционной политики и расширения сети, говорит госпожа Попова. Значимая часть выручки «Юниреста» — это отчисления по франшизе от IRB, отмечает Илья Шумов. По данным отчетности «Юниреста», в 2025 году поступления от роялти и паушальных взносов составили 8,2 млрд руб. IRB теперь может зарабатывать на росте и в основном бизнесе, и в франчайзере, добавляет господин Шумов.

4,287 триллиона рублей составил оборот рынка общепита в России в 2025 году, по данным Росстата.

«Юнирест» — не первый совместный бизнес IRB и владельцев «Смарт сервис ЛТД» Константина Котова и Андрея Осколкова. Они также владеют ООО «Рестораны быстрого питания» (франчайзи Rostic’s с выручкой 3,3 млрд руб. в 2025 году). Кроме того, в апреле 2026 года ООО «Смарт сервис ЛТД» передало компании IRB 75% уставного капитала еще одного франчайзи бренда — ООО «Майрест» (бывшее Amrest). Есть и другие франчайзи, подконтрольные «Юниресту». Компания в 2024 году выкупила мажоритарную долю в ООО «Эй Кей Раша», под управлением которого на момент сделки было более 100 заведений.

В 2025 году темпы роста выручки у головных компаний трех крупнейших игроков рынка фастфуда — «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка» и Rostic’s — замедлились, а прибыль уменьшилась (см. “Ъ” от 14 апреля). В 2025 году этот сегмент показал рост количества визитов на 4%, приводили ранее подсчеты в Rostic’s. В более ранние периоды сегмент рос на 20–30% в год.

