Армейцы не дотерпели до финиша

На странный весенний провал московский ЦСКА отреагировал редкой в футболе мерой — увольнением тренера на самом финише сезона. Швейцарец Фабио Челестини покинул клуб, который еще два месяца назад выглядел претендентом не просто на медали чемпионата, а на медали золотые, за два тура до окончания первенства после длинной череды неудач, совершенно не сочетавшейся с амбициями и возможностями гранда.

В десяти последних турах чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини одержал лишь две победы — над махачкалинским «Динамо» и «Акроном»

В десяти последних турах чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини одержал лишь две победы — над махачкалинским «Динамо» и «Акроном»

ЦСКА объявил о том, что его главный тренер Фабио Челестини покидает клуб вместе с большинством членов своего штаба — Манелем Экспозито, Хосе Блесой, Хавьером Нойей, Габриэлем Багаттини и Паоло Фаваретто. Армейцы в своем заявлении поблагодарили Челестини за «выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба».