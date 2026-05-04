Армейцы не дотерпели до финиша
После весенних провалов в чемпионате России ЦСКА уволил тренера Фабио Челестини
На странный весенний провал московский ЦСКА отреагировал редкой в футболе мерой — увольнением тренера на самом финише сезона. Швейцарец Фабио Челестини покинул клуб, который еще два месяца назад выглядел претендентом не просто на медали чемпионата, а на медали золотые, за два тура до окончания первенства после длинной череды неудач, совершенно не сочетавшейся с амбициями и возможностями гранда.
В десяти последних турах чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини одержал лишь две победы — над махачкалинским «Динамо» и «Акроном»
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
ЦСКА объявил о том, что его главный тренер Фабио Челестини покидает клуб вместе с большинством членов своего штаба — Манелем Экспозито, Хосе Блесой, Хавьером Нойей, Габриэлем Багаттини и Паоло Фаваретто. Армейцы в своем заявлении поблагодарили Челестини за «выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба».
Исполнять обязанности Фабио Челестини будет занимавший должность одного из ассистентов наставника Дмитрий Игдисамов. Его имя до сих пор, скорее всего, было известно разве что тем, кто следил, как в России играют в футбол команды младших возрастных категорий. Игдисамов ранее возглавлял молодежку ЦСКА и даже привел ее в 2024 году к титулу чемпиона Молодежной футбольной лиги. Армейцы приняли очень неординарное решение. Увольнения тренеров в концовке сезона — редкое в футболе явление. Их увольнения на самом финише сезона, возле «ленточки» — явление редчайшее. Как правило, даже уже признавшие неизбежность неудачи клубы терпят до его завершения, прежде чем произвести настолько важные кадровые перестановки. В календаре же чемпионата России осталось всего два заключительных тура. ЦСКА в них сыграет с «Пари Нижним Новгородом» и «Локомотивом». Принципиально его позицию в иерархии они вряд ли изменят. Фабио Челестини отправили в отставку через два дня после домашнего проигрыша — 1:3 — борющемуся за чемпионство с «Краснодаром» «Зениту». После него ЦСКА располагается на шестом месте в таблице и потерял практические шансы завоевать медали. От замыкающего тройку «Локомотива» клуб отстает на пять очков. Армейцы все-таки еще могут выиграть престижный трофей. 6 мая их ждет встреча со «Спартаком» в финале «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России. Ее победитель выйдет в Суперфинал турнира. Однако, рассказывая о выступлениях ЦСКА при Фабио Челестини, об их неплохих кубковых результатах вспоминают обычно в последнюю очередь. Они кажутся слишком несущественными и обыденными на фоне событий, которые происходили с клубом в текущем чемпионате и реакцией на которые было его расставание с тренером в тот момент, когда, кажется, с ним можно было чуть-чуть подождать. Фабио Челестини появился в ЦСКА летом прошлого года также при необычных обстоятельствах. До него целый сезон армейцев тренировал серб Марко Николич, казалось, обеспечивший себе громадный кредит доверия. При Николиче ЦСКА, со скрипом разогнавшись, прекрасно провел вторую часть чемпионата страны, взяв бронзовые награды, и выиграл Кубок России. Версий о причинах прекращения его сотрудничества с российским грандом немало. Сам Николич указывал на возникшие разногласия по вопросам его долгосрочного развития. Фабио Челестини, который внимание ЦСКА привлек успехами, достигнутыми на родине с «Базелем» (в 2025 году он привел его к победам как в чемпионате, так и Кубке Швейцарии), и вкусом к современному, основанному на интересных атакующих схемах футболу, некоторые время выглядел вполне удачной заменой Марко Николичу. Работу в ЦСКА Челестини начал с того, что в матче за Суперкубок одолел обладателя чемпионского титула «Краснодар», а продолжил довольно уверенным, с ничьими против двух фаворитов «золотой гонки» — «Зенита» и «Краснодара», выигрышем у московского «Динамо»,— стартом первенства. Потом пошли осечки. Но их в любом случае было не так много, чтобы забыть о ЦСКА как об охотнике за ценными призами. На зимний перерыв он ушел четвертым, всего на четыре очка отставая от лидирующего в турнире «Краснодара». Трансферная же кампания, проведенная ЦСКА в начале 2026 года, буквально кричала о том, что он готов еще усилить игру и сражаться не просто за медали, а за медали золотые. Среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА был едва ли не наиболее активным на зимнем рынке, совершив целый ряд громких сделок. Это и обмен центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду, и приобретение у португальского «Спортинга» опытного Матеуса Рейса, игрока того же амплуа, что и Дивеев, и переход из «Локомотива» стержневого хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова. Однако весной вместо взлета, хотя бы отдаленно похожего на прошлогодний, армейцы пережили крутое падение. В десяти прошедших после рестарта чемпионата турах они одержали лишь две победы — над махачкалинским «Динамо» и «Акроном», которые мечтают лишь о том, чтобы удержаться в РПЛ. У некоторых клубов из той же подвальной ниши, в том числе у аутсайдера первенства «Сочи», их больше. Причем обе победы одержаны месяц назад, на стыке марта и апреля. Череда игр, в которых армейцам не удалось взять верх над соперником, после столкновения с «Зенитом» растянулась уже на пять матчей. По ходу этой серии ЦСКА уступил также сочинцам и разошелся миром со скромными на его фоне «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином». А рассуждали про него в этот период исключительно в контексте чересчур режущих глаз игровых проблем и проблем, возникающих за пределами поля, контрастирующих со звучностью имен в составе и его прежней эффективностью. Новички скверно адаптируются. Без Дивеева центр обороны потерял надежность. Средняя линия после имплементации в нее Баринова как минимум не стала ярче, а атака точно скисла. В марте после сокрушительного — 0:4 — кубкового поражения от «Краснодара» отстранен от тренировок с командой и выступлений за нее ведущий защитник Мойзес, «нарушивший субординацию», поссорившись с тренером. И сам тренер демонстрирует признаки явной нервозности. Особенно они заметны были после матча с «Зенитом», который ЦСКА проиграл из-за коллективного коллапса сразу после перерыва, за несколько минут пропустив два гола. Фабио Челестини опоздал на пресс-конференцию на 45 минут, сославшись на затяжной разговор с генеральным директором клуба Романом Бабаевым, а затем раздраженно отвечал на вопросы о своем будущем, давая понять, что не знает, каким оно может быть.
