Медведев заявил о стремлении Германии к реваншу после Второй мировой войны

Германия с самого начала стремилась пересмотреть итоги Второй мировой войны, утверждает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для RT. По его словам, немецкие власти официально взяли курс на «масштабный реванш» после поражения во Второй мировой.

Как считает политик, Германия «выхолащивает в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма». «Ничего нового в действиях руководства Германии... нет. Стремления пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой предпринимались поверженным государством практически сразу после окончания войны»,— убежден господин Медведев.

Замглавы российского Совбеза прокомментировал представленную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии. В ней Россия названа угрозой «основанному на правилах миропорядку». «Москва, мол, стремится ослабить единство альянса... В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным»,— написал Дмитрий Медведев.

Политик также заявил о милитаризации ФРГ. В новой военной стратегии Германии провозглашена цель к 2039 году создать самую сильную сухопутную армию в Европе. В документе содержится предположение, что уже к 2029 году Россия будет готова напасть на страны НАТО, и Германия должна подготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность за безопасность европейского континента. В Москве неоднократно уверяли об отсутствии планов нападения на Европу.

