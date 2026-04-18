Выборы в Венгрии, Лавров в Пекине и открытие Ормузского пролива

Цитаты недели

«А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» (губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ответ на критику отключений интернета назвал регион прифронтовым).

«Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы» (президент РФ Владимир Путин о росте отечественной экономики на совещании по экономическим вопросам).

«Большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об ограничении интернета).

«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР» (глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином).

«Это реестр потенциальных законных целей российских вооруженных сил» (зампред Совбеза России Дмитрий Медведев об опубликованном Минобороны списке адресов иностранных производителей БПЛА).

«Квартиры все меньше, квартиры все дороже, ипотечные платежи все выше… Это по-христиански или как?!» (глава президентского СПЧ Валерий Фадеев на конференции «Вера и Дело»).