Выборы в Венгрии, Лавров в Пекине и открытие Ормузского пролива
Чем запомнилась неделя 13–18 апреля: цифры, цитаты и факты
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр
Цитаты недели
«А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» (губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ответ на критику отключений интернета назвал регион прифронтовым).
«Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы» (президент РФ Владимир Путин о росте отечественной экономики на совещании по экономическим вопросам).
«Большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об ограничении интернета).
«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР» (глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином).
«Это реестр потенциальных законных целей российских вооруженных сил» (зампред Совбеза России Дмитрий Медведев об опубликованном Минобороны списке адресов иностранных производителей БПЛА).
«Квартиры все меньше, квартиры все дороже, ипотечные платежи все выше… Это по-христиански или как?!» (глава президентского СПЧ Валерий Фадеев на конференции «Вера и Дело»).
Цифры недели
По данным за январь—февраль, ВВП РФ сократился на 1,8% в годовом выражении.
Экспорт нефти из РФ морем в середине апреля сократился до минимальных с лета 2024 года значений — до 291 тыс. тонн.
Вице-премьер Марат Хуснуллин: капитализация России к 2030 году должна составить 1 квадриллион руб.
Объем e-commerce в России вырос в 2025 году на 28%, до 11,5 трлн руб.
На импортные легковые шины могут ввести пошлины в размере около 30%.
В январе—марте 2026 года ввод жилья составил почти 23 млн кв. м, что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32 млн кв. м).
Спрос на высокобюджетные новостройки в январе—марте 2026 года сократился на 54% — всего было заключено 109 сделок.
Ликвидации гостиничных компаний выросли на 16,3% год к году — в первом квартале 2026-го в РФ ликвидировано 1,08 тыс. таких организаций.
Экспорт руды из России по железной дороге вырос почти на 30%, до 57,1 тыс. тонн.
Онлайн-продажи товаров для красоты и здоровья в начале 2026 года достигли 91,3 млрд руб.
Трафик ТЦ в первом квартале сократился на 2%.
В России вновь растет число дилерских автосалонов: к концу марта общая сеть достигла 4,2 тыс.
По букве закона
Санкции США в отношении российской нефти возобновили действие.
Ко второму чтению поправок по совершенствованию «Антифрод 2.0» предложены новые меры по борьбе с использованием VPN-сервисов.
Экс-сенатор Дмитрий Савельев получил десятилетний срок за подготовку убийства.
Экс-замначальника управления главкомата внутренних войск МВД (преобразованы в Росгвардию) Игорь Долгих получил 14 лет за взятки и легализацию имущества.
Бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии за вывод денег из России.
60-летнюю парашютистку Галину Умярову, подозреваемую в финансировании проукраинской организации, оставили в СИЗО.
Задержана сотрудница кальян-бара Kisski Ксения Широкова, которая сделала из кулича чашу для кальяна.
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer пытается через Роспатент оспорить бренд «Магнита».
Инициативы недели
Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане.
На базе агрегатора новостей «Дзен» могут создать Национальную информационную платформу.
Минэнерго предлагает продлить работу старого оборудования на дальневосточных станциях «РусГидро».
Генпрокурор России Александр Гуцан призвал запретить гражданам, которых уличили в коррупционных преступлениях, поступать на госслужбу.
Госдума «с огромным сожалением» отклонила инициативу КПРФ о поднятии копий Знамени Победы в школах по случаю памятных дат и Дней боевой славы.
На следующей неделе будет объявлено об объединении партий «Зеленые» и «Зеленая альтернатива», стало известно “Ъ”.
Отставки и назначения
Глава оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр выиграл парламентские выборы.
Владимир Путин назначил уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову председателем «Фонда защиты детей».
Уроженца Саратова Михаила Краснова уволили с поста мэра колумбийского города Тунхе.
Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку после 29 лет руководства компанией.
Сделки недели
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина приобрел 25% акций АО «Точка» у технологической компании.
У крупнейшего в России месторождения марганца «Реале Инженеринг Инвест» появился новый инвестор — АО «Флагман» Михаила Жабина.
«Велесстрой» выкупил офисное здание в центре Москвы.