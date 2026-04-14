Элита поднялась над котлованом

Спрос на высокобюджетные новостройки в январе—марте 2026 года сократился на 54% год к году — всего было заключено 109 сделок. Элитные проекты на начальных и завершающих этапах строительства стали сопоставимы по стоимости, поэтому запуски новых объектов больше не приводят к всплеску продаж в сегменте. В то же время инвестиционный спрос на рынке дорогого жилья сошел на нет — инвесторы предпочитают более доходные финансовые инструменты.

По итогам первого квартала 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости в Москве было заключено 109 сделок, что на 54% меньше год к году, следует из исследования «Метриума». В натуральном выражении объем сделок снизился на 58% год к году, до 12,5 тыс. кв. м, подсчитали в компании. Похожие цифры приводят в Ricci: в январе—марте текущего года спрос на такое жилье снизился на 38% год к году, до 171 сделки.

При этом объем предложения на рынке высокобюджетных новостроек за январь—март 2026 года увеличился на 11% год к году, до 2,1 тыс. лотов, подсчитала директор управления элитной недвижимости «Метриума» Анна Раджабова.

Это объясняется ростом цен на проекты на ранней стадии возведения — сейчас они сопоставимы со стоимостью недвижимости на более поздних этапах строительства, отмечает топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Тем временем в сегменте уже готовых высокобюджетных новостроек застройщики все чаще предлагают специальные условия, например дисконты и рассрочки, из-за чего часть спроса перетекает на рынок уже введенного в эксплуатацию жилья, добавляет управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. По его словам, в таких проектах стоимость элитной квартиры может быть на 15–20% ниже, чем в аналогичных новостройках на старте продаж.

Многие потенциальные покупатели в условиях все еще высокой ключевой ставки ЦБ заняли выжидательную позицию, отложив сделку до более выгодного момента, поясняет управляющий партнер девелоперской компании Element Елизавета Конвей. Кроме того, в условиях все еще дорогих заемных средств некоторые инвесторы, традиционно формирующие значительную долю сделок в элитном сегменте жилья, предпочитают вкладывать свои средства в более ликвидные и доходные финансовые инструменты, добавляет директор по аналитике и исследованиям Ricci Олеся Дзюба. Девелоперам приходится рассчитывать в основном на покупателей, которые приобретают жилье для собственного проживания, отмечает директор по стратегическому развитию «Град Девелопмент» Яна Сосорева.

Снижение спроса на элитные новостройки также связано с эффектом высокой базы — в конце 2025 года активность покупателей резко возросла в связи с выходом нескольких крупных проектов, говорит коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. В декабре прошлого года девелоперы высокобюджетного жилья смогли реализовать 1,1 тыс. квартир — это превышает показатели предыдущих месяцев прошедшего года в среднем вдвое, подсчитали в Whitewill.

Несмотря на падение интереса покупателей к рынку элитного жилья в январе—марте 2026 года, средняя цена квартиры в таких новостройках в Москве за этот период увеличилась на 3% год к году, до 2,41 млн руб. за 1 кв. м, подсчитали в «Метриуме».

К концу 2026 года показатель увеличится на 5–8% год к году, прогнозирует коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. Рост объясняется подорожанием стройматериалов и рабочей силы, поясняет Олеся Дзюба.

В то же время некоторые состоятельные граждане переориентируются на вторичное высокобюджетное жилье, говорит Дмитрий Халин. По подсчетам партнера Kalinka Ecosystem Полины Меделяновской, объем сделок со вторичными элитными квартирами в Москве по итогам первого квартала 2026 года увеличился вдвое год к году. Стоимость такого жилья, по ее данным, за этот период увеличилась на 11% год к году, до 1,6 млн руб. за 1 кв. м.

Партнер NF Group Андрей Соловьев не ожидает сокращения объема сделок на рынке первичной элитной недвижимости по итогам 2026 года. Это возможно только при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ, говорит Дмитрий Халин. В таком случае, по его прогнозам, прирост объема сделок к концу текущего года составит около 10–15%.

София Мешкова