Губернатор Ленобласти в ответ на критику отключений интернета назвал регион прифронтовым

Отключения мобильного интернета — это вопрос безопасности, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сказал, что регион стал прифронтовым, и призвал жителей «сцепить зубы».

«Когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо. А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?» — сказал господин Дрозденко во время выступления перед депутатами Заксобрания (трансляция велась пресс-службой администрации Ленобласти во «ВКонтакте»).

По мнению господина Дрозденко, жители Ленобласти находятся в «тепличных условиях». «Мы все-таки с вами не находимся в тех временах, когда, значит, паек нужно получать по талонам»,— добавил он.

За первый квартал 2026 года над регионом сбили 343 беспилотника Вооруженных сил Украины, отметил господин Дрозденко. «У нас самая протяженная граница со странами недружественного блока НАТО. Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым»,— сказал он.