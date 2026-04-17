Соучредитель Netflix в июне уйдет в отставку спустя почти 30 лет

Председатель совета директоров и соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку после 29 лет руководства компанией. Как сообщает Bloomberg, это произойдет в июне на ежегодном собрании акционеров.

В компании уход топ-менеджера не связывают с несостоявшейся сделкой по приобретению Warner Bros. Discovery Inc. Отвечая на вопрос во время конференции с инвесторами генеральный директор Тед Сарандос призвал «не искать в случившемся дворцовых интриг».

Как указывает Bloomberg, провалившаяся сделка все же повлияла на финансовое положение компании. Ее акции упали во время многомесячной борьбы с Paramount Skydance Corp., поскольку инвесторы опасались объема долга, который Netflix придется взять на себя в случае потенциальной сделки. По итогам второго квартала выручка Netflix составит $12,57 млрд, при ожидавшихся $12,64 млрд.

Руководство Netflix сохраняет уверенность в будущем компании, которая намерена запустить обновленную мобильную версию сайта в конце этого месяца, включающую вертикальную ленту поиска видео. Кроме фильмов и телешоу, Netflix намерена инвестировать в видеоигры и подкасты.

В феврале Netflix отказалась от приобретения студии Warner Bros. Discovery из-за невозможности конкурировать с ценовым предложением Paramount Skydance.

Влад Никифоров