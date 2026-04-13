В Москве задержали работницу бара за «кальян на куличе»

Полицейские задержали сотрудницу московского кальян-бара Kisski Ксению Широкову, которая сделала из кулича чашу для кальяна, и выложила видео с поделкой в интернет. О задержании сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Ксения Широкова Фото: @hjertesmerte Скриншот видео из соцсетей Ксении Широковой Фото: @hjertesmerter

В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), сообщали ранее в СКР. В задержании участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизма, добавили МВД. Ей грозит до одного года лишения свободы.

Силовые органы обратили внимание на госпожу Широкову после ее публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которая была выложена в ночь на 13 апреля. На видео с подписью «Даже Христос от такого Воскрес» Ксения показала стоящий на кальяне кулич. За ночь и утро того же дня публикация собрала около тысячи просмотров. Она разошлась по российским пабликам, Telegram-каналам и СМИ.

Когда публикация завирусилась, Ксения удалила ее и извинилась. «Друзья, я искренне прошу прощения за необдуманный поступок. Ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить. С праздником светлой пасхи»,— написала девушка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).