Потерялась «Розовая пантера»

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer пытается через Роспатент аннулировать торговый знак «Розовая пантера». Бренд зарегистрирован на тепличный комплекс «Гринхаус» — структуру «Магнита» (MOEX: MGNT). Эксперты допускают, что высокая узнаваемость франшизы может стать ключевым аргументом в пользу иностранного правообладателя.

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 24 марта 2026 года обратилась в Палату по патентным спорам, оспаривая бренд «Розовая пантера», следует из расписания заседаний коллегии. Торговая марка зарегистрирована на структуру сети «Магнит» — тепличный комплекс «Гринхаус» по 31-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему овощи, фрукты, орехи. Сейчас под этой маркой продукция «Гринхаус» не производится. В MGM и «Магните» на запрос “Ъ” не ответили.

«Розовая пантера» — созданная в 1963 году франшиза, принадлежащая сейчас кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer. Под таким названием вышло несколько комедийных мультсериалов и фильмов.

«Гринхаус» — тепличный комплекс, специализируется на выращивании овощей. Основные активы бизнеса сосредоточены в Белгородской области. Компания была создана в 2015 году инвестиционной компанией Sigma Capital, принадлежащей сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию. В 2022 году «Гринхаус» выкупили структуры «Магнита». Тогда сумму сделки оценивали в 4 млрд руб. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании составила 3,69 млрд руб., увеличившись на 26,38%, чистая прибыль выросла на 24,92%, до 1,16 млрд руб.

Ранее MGM уже обращалась в Роспатент из-за бренда «Розовая пантера». В октябре 2025 года служба по запросу кинокомпании аннулировала одноименную торговую марку, зарегистрированную еще в 2020 году ООО «РЧК-Трейдинг», занимающимся дистрибуцией чая и кофе. Тогда Роспатент установил, что название бренда тождественно названию известного произведения и имени персонажа.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш говорит, что связанные между собой лица могут использовать сходные товарные знаки при условии, что зарегистрированы они в отношении товаров и услуг разных классов МКТУ. Но, отмечает она, на практике это не всегда так, поскольку правообладатели могут регистрировать знак в отношении самых разных товаров и услуг просто «на всякий случай», даже если в моменте они не востребованы.

При этом известность зарубежного бренда в России может усиливать его защиту даже в несмежных товарных категориях, говорит управляющий партнер бренд-консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко. Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков оценивает шансы на аннулирование товарного знака «Розовая пантера» как довольно большие.

Анна Барабаш считает, что у «Магнита» и «Гринхаус» есть шанс сохранить право на использование «Розовой пантеры», если они смогут в суде доказать, что товарный знак не является отсылкой к интеллектуальной собственности MGM.

В качестве примера она приводит громкий судебный спор Калужского ликероводочного завода «Кристалл» и Disney из-за бренда «Пираты Карибского моря». Тогда Верховный суд сохранил за заводом право использовать спорный товарный знак (см. “Ъ” от 14 июля 2025 года).

Уход западных компаний из РФ не может повлиять на результат спора, замечает Сергей Зуйков. Россия не принимала ни нормативных актов, ни судебных актов или разъяснений, по которым бы права иностранных компаний не подлежали бы охране или защите, поясняет он. Россия по-прежнему участвует в международных соглашениях и договорах, позволяющих обеспечивать равные условия защиты интеллектуальной собственности как зарубежных правообладателей внутри страны, так и российских правообладателей за ее пределами, добавляет Анна Барабаш. Практика показывает, что глобальные правообладатели системно следят за реестрами, куда вносятся новые марки, и успешно их оспаривают, констатирует Александр Еременко.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва