Под российским протекторатом

Крупные производители шин, включая «Кордиант» и Ikon Tyres, просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от все более нарастающего импорта, в первую очередь из Китая. Расследование может закончиться введением квот или пошлин на импортные поставки в размере около 30%. Местные производители надеются на справедливые условия конкуренции, а эксперты допускают рост цен на самые дешевые китайские шины.

Фото: Jie Zhao / Corbis / Getty Images Китайские бренды, занимающие уже треть российского шинного рынка, попросят притормозить

Производители шин инициировали в ЕЭК проведение специального защитного расследования в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин, рассказали “Ъ” три источника на рынке производителей шин. Повод — резко выросшие поставки. Среди заявителей, по информации “Ъ”, «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина».

По итогам расследования могут быть установлены различные меры: квоты и пошлины.

Один из вариантов — пошлины в размере около 30%, рассказали два собеседника “Ъ”.

Срок рассмотрения заявления для открытия расследования, как правило, составляет 30 дней, но с возможностью продления. В ЕЭК “Ъ” оперативно не ответили.

Потенциальные меры касаются всего импорта. По данным ЦРПТ, в 2024 году в Россию было ввезено 25,8 млн легковых шин, что стало рекордом, в 2025 году — 25,4 млн штук. Наиболее агрессивно действует Китай, напоминают собеседники “Ъ” на шинном рынке: на эту страну приходится около 75% поставок, в основном бюджетных шин. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2025 году Россия импортировала из Китая легковые шины на $510,15 млн, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, до ухода из РФ части крупных зарубежных брендов. По итогам января—февраля 2026 года Китай увеличил поставки легковых шин в Россию примерно на 31% год к году, до $112 млн.

По мнению гендиректора холдинга «Кордиант» Дмитрия Горбачева, возросший импорт наносит ярко выраженный ущерб шинной отрасли России и ЕАЭС, что «может свидетельствовать о необходимости введения специальных защитных мер». Он также добавляет, что холдинг выступает за здоровую конкуренцию и считает необходимым ее выравнивание в случае нарушения действующих норм.

Текущий валютный курс и несущественное влияние логистических расходов на цены позволяют китайским брендам демпинговать, что усиливает конкуренцию в ряде сегментов, рассказывают “Ъ” в отрасли.

Источник “Ъ” добавляет, что компании из КНР пользуются значительной господдержкой с точки зрения как производства, так и экспорта, поэтому бороться с китайской продукцией очень сложно. Как рассказывали “Ъ” эксперты и производители, сейчас в России присутствует более 200 китайских марок легковых шин и их количество продолжает расти. В целом китайские бренды занимают треть шинного рынка, уточняют аналитики.

Мощности российских предприятий сейчас недозагружены (по большей степени как следствие закрытия экспортных рынков на фоне санкций), напоминают собеседники “Ъ”. В среднем загрузка шинных российских предприятий по итогам 2025 года оценивается в 51%. По данным ЦРПТ, производство легковых шин в РФ в 2025 году сократилось на 20%, до 28,1 млн штук. Негативная динамика, отмечал партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский, в частности, связана с давлением китайского импорта.

Потенциальное введение пошлин, считают опрошенные “Ъ” эксперты, отразится на ценах на импортные шины, вопрос — несколько резким оно будет.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что для части потребителей, которые могут позволить себе только самые дешевые — по факту китайские — шины, изменения будут негативные. «По опыту, рост цен на ряд продукции вполне может превышать размер пошлины»,— считает он. Эксперт уточняет, что поддержка шинной отрасли действительно необходима, вопрос — в какой конфигурации, чтобы изменения не коснулись потребителей в негативном ключе.

Производители шин уверены, что резкого роста цен на импорт не предвидится. «Введение меры, способствующей созданию условий для добросовестной конкуренции и выравниванию рыночных условий, в перспективе стабилизирует рынок и не приведет к удорожанию продукции: при выборе меры обязательно оценивается экономическое положение потребителей, с тем чтобы она не оказала на них ценового давления»,— отмечает господин Горбачев. По его словам, возможности российских предприятий позволяют предложить продукцию всех сегментов, у автовладельцев останется возможность выбора шин под любой запрос и бюджет.

Собеседники “Ъ” напоминают, что инициатива по специальной защитной мере не первый шаг по защите местного производителя от агрессивного импорта из КНР. На прошлой неделе Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов — канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек. Китайские шины, как сообщало Роскачество, в отличие от российских, содержат вредные вещества выше пределов, разрешенных ГОСТом. «Если предложение пройдет, дешевые китайские шины постепенно исчезнут с нашего рынка, поскольку они не смогут получить маркировку "Честный знак"»,— отмечал господин Кадаков. На грузовые шины из Китая в ЕАЭС с 2021 года действуют антидемпинговые пошлины в размере 14,79–35,35%. На время повторного расследования мера продлена до 13 ноября 2026 года включительно.

Источник “Ъ” полагает, что решение по введению специальной меры против импортных легковых шин, вероятно, будет принято осенью. «Процедура не очень быстрая»,— напоминает он. Собеседник “Ъ” добавляет: для введения защитных мер необходимо, чтобы отрасль обеспечивала потребности рынка.

Наталия Мирошниченко, Владимир Лавицкий