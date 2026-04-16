Порты придержали баррели

Экспорт нефти из России морем в середине апреля сократился до минимальных с лета 2024 года значений, по итогам месяца может опуститься до минимума с 2023 года. Несмотря на растущую стоимость сорта Urals, российские экспортеры не могут в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Сокращение поставок связано с повреждениями портовой инфраструктуры, на полное восстановление которой может уйти до месяца.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

РФ сократила морской экспорт нефти за неделю 6–12 апреля на 16,1%, до 291 тыс. тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Динамика обусловлена атаками на портовую инфраструктуру, которые усилились в конце марта — начале апреля. Так, 25 марта, по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в порту Усть-Луга произошло «возгорание», 5 апреля — «вытекание горючих материалов из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом» в порту Приморск, в ночь на 16 апреля «многочисленные обломки упали на территории морского порта» Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и т.д. Уровень морских отгрузок стал минимальным с июня 2024 года, указывают аналитики. Объемы экспорта снижаются вторую неделю подряд.

Наиболее резкое снижение поставок 6–12 апреля пришлось на порт Новороссийск — на 73,2%, до 19 тыс. тонн. Балтийские порты Приморск и Усть-Луга сохранили отгрузки на уровне предыдущей недели — 54 тыс. тонн и 46 тыс. тонн соответственно. По оценкам ЦЦИ, 60% балтийского экспорта следует в Индию, 33% — в Турцию.

По словам участников рынка, которые приводит ЦЦИ, повреждение инфраструктуры в Новороссийске может повлиять на экспортные отгрузки сорта Urals по итогам апреля.

При этом, согласно обзору, поставки казахстанского сорта СРС и российского Siberian Light будут стабильны. По данным морских отслеживающих сервисов, во вторую неделю апреля из Новороссийска было отгружено пять танкеров с казахстанским СРС и одно судно с Urals.

По словам аналитика ЦЦИ Давида Мартиросяна, участники рынка не ожидают восстановления отгрузок Urals из Новороссийска до конца апреля. Полная компенсация выпадающих объемов через западные порты затруднительна из-за ограниченной пропускной способности трубопроводной системы и нехватки свободного тоннажа, продолжает аналитик. Перенаправление танкеров из Азово-Черноморского бассейна на Балтику может занять не менее двух недель, полагает он. По итогам апреля морской экспорт нефти из РФ может сократиться до 310–360 тыс. тонн в сутки — минимального с 2023 года уровня, ожидает господин Мартиросян.

Простои сразу в нескольких крупных портах создают системные проблемы для экспорта, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его оценке, без стабилизации ситуации российские компании могут быть вынуждены сократить добычу и не смогут в полной мере воспользоваться благоприятной экспортной конъюнктурой. По данным Argus, в апреле скидка на Urals в Новороссийске для крупных партий снизилась до минимума с декабря 2025 года (см. “Ъ” от 15 апреля).

Снижение отгрузок из портов РФ отчасти связано с закупками импортерами объемов, загруженных на танкеры, говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Как отмечает аналитик, в марте, на момент выдачи лицензии Минфина США, разрешающей сделки с загруженной на танкеры российской нефтью, под ее действие попало около 100 млн баррелей. За месяц, по его оценке, объем российской нефти и нефтепродуктов на воде мог сократиться до 20–30 млн баррелей. К концу апреля этот плавающий запас может снизиться до 10–20 млн баррелей. Министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля заявил, что США не будут продлевать действие лицензий.

Тем не менее, продолжает Дмитрий Касаткин, внеплановые остановки отгрузок несут риски для страховых компаний, которые уже начинают пересматривать рейтинги российских портов.

Рост страховых премий, по его словам, может оказать давление на экспортную экономику даже после физического восстановления инфраструктуры. В ЦЦИ считают, что ослабление ограничений в Ормузском проливе должно освободить дополнительный тоннаж на международный рынок, в том числе и для российских объемов. Это потенциально может снизить нагрузку на стоимость логистики. Но участники рынка сдержанно реагируют на перемирие, заняв выжидательную позицию, отмечают аналитики.

Ольга Озембловская