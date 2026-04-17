Дверцы все открыты

Количество шоурумов автомобильных брендов в России снова начало расти: к концу марта общая сеть достигла 4,2 тыс. дилерских центров. Разогревают интерес к открытию салонов новые суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России и Белоруссии марки. Дилеры в оценках осторожны: они говорят не столько о росте сети, сколько о трансформации рынка в целом.

Количество шоурумов легковых и легких коммерческих автомобилей в России вновь вернулось к росту после массовой коррекции в 2025 году, следует из исследования «Газпромбанк Автолизинга» и «Автобизнесревю». По итогам первого квартала 2026 года дилерская сеть достигла 4,2 тыс. точек. Это на 2,6% больше, чем в первом квартале 2025 года, и на 2,8% превышает уровень начала года.

Число автосалонов китайских марок увеличилось на 3,2% относительно начала года, до 2,7 тыс. штук, после снижения в 2025 году (см. “Ъ” от 21 января). По данным аналитиков, состоялись 154 открытия и 70 закрытий. Количество шоурумов брендов из КНР осталось примерно на уровне первого квартала 2025 года, доля — 64%.

Топ-10 автомобильных брендов по количеству новых шоурумов по итогам первого квартала 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Марка Количество открытий 1 Deepal 65 2 Evolute 17 3 Avior 14 4 Foton 10 5 Hongqi 9 6 KGM 9 7 Rox 9 8 Voyah 8 9 BAIC 8 10 Li Auto 7 Открыть в новом окне Источник: «АвтоБизнесРевю».

Рост дилерских площадок в первом квартале — перестройка рынка, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. «Конечно, есть и открытие новых площадок как у новых брендов, так и запуск новых дилерских центров под уже знакомыми марками. Это нормальный процесс. Но в большей степени мы сейчас видим именно смену вывесок»,— рассказывает он.

Во многом речь идет не о появлении принципиально новых шоурумов, вторит директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, а о расширении дилерских контрактов за счет выхода на рынок новых брендов и суббрендов, прежде всего со стороны китайских производителей. В ряде случаев на базе уже существующей инфраструктуры подписываются дополнительные дилерские соглашения, что статистически увеличивает количество «площадок», но не всегда отражает фактическое расширение сети. В китайском сегменте, уточняет топ-менеджер, один и тот же дилер может работать сразу с несколькими брендами внутри одной группы, что формально дает рост по количеству контрактов.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов добавляет, что растет не дилерская сеть в целом, а сеть у тех, кто пережил фазу рыночной эйфории и вышел в фазу экономики.

«Для рынка это хорошо. Потому что нормальный шоурум открывают не ради красивой вывески, а ради продаж, сервиса и оборота. Все остальное рынок уже расставил на места»,— говорит он.

В целом динамика — отскок после коррекции 2025 года, полагает топ-менеджер: рынок не разгоняется заново, а пересобирается в более рациональную конфигурацию.

В лидерах по числу открытий в первом квартале — новичок рынка суббренд китайского Changan — Deepal (плюс 65 точек). Остальные марки из КНР корректировали число шоурумов в незначительных по сравнению с прежними квартальными периодами масштабах. В этих условиях, уточняется в исследовании, наиболее заметным оказался рост сетей российского Evolutе — на 17 новых точек, белорусского Avior (де-факто китайский SAIC Motor) — на 14, корейской KGM — на 9 точек. Динамику Evolute эксперты объясняют участием гибридного кроссовера марки в программе льготного кредитования и положительной реакцией рынка на снижение цен. «Дилеры быстро увидели потенциал, и сеть за квартал увеличилась практически в полтора раза, до 50 салонов»,— уточняется в исследовании.

Самая масштабная дилерская сеть (218 локаций) среди китайских брендов остается у Chery, планирующей сокращать присутствие в стране (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года). Все точки заполнены по большей части российско-китайскими автомобилями Tenet. Следом по количеству шоурумов идут Geely (210 точек) и Changan (201 точка).

Во втором квартале, вероятно, активнее всего продолжат расширять свои сети не китайские бренды, а Evolutе, Avior и KGM, отмечается в исследовании. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев ожидает, что во второй половине года лидером по открытиям может стать бренд Volga, дистрибутор которого объявил о поиске 130 партнеров, и дилеры активно раскупают франшизы. Кроме того, прогнозирует топ-менеджер, продолжится переформатирование салонов суббрендов Chery под новые марки с российским капиталом. «В частности, кроссоверы, продававшиеся у нас ранее под брендом Jaecoo, уже начали собирать на заводе в Санкт-Петербурге под маркой Jeland»,— напоминает он.

Наталия Мирошниченко