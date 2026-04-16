«Зеленые» без альтернативы

Как стало известно “Ъ”, на следующей неделе будет объявлено об объединении партий «Зеленые» и «Зеленая альтернатива». Слияние пройдет под эгидой «Зеленых», которые сохранили так называемую парламентскую льготу — право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Объединение позволит защитникам экологии претендовать как минимум на 3% голосов и госфинансирование по итогам осенних выборов, хотя экологическая повестка на федеральном уровне не очень востребована, полагает эксперт.

Российская экологическая партия «Зеленые» и партия «Зеленая альтернатива» объявят о слиянии: объединительный съезд состоится в Москве 26 апреля, сообщили “Ъ” источники в администрации президента.

Предполагается, что объединение произойдет на базе партии «Зеленые», а в ходе первого после съезда заседания ее федерального совета будет избрано уже объединенное руководство.

В пресс-службе «Зеленых» “Ъ” подтвердили, что «эти вопросы обсуждаются». По словам источников “Ъ”, партийцы рассчитывают, что объединение позволит «вывести экологическую повестку на новый уровень и дать возможность всем лидерам общественного мнения, заботящимся об экологии страны, выдвигаться в рамках большой избирательной кампании 2026 года».

Из двух участников предстоящего объединения партия «Зеленые» является старшей: она создана на базе одноименного общественного движения в 2012 году и ставит задачу объединения всех общественных сил и граждан, обеспокоенных проблемами окружающей среды. В течение последних пяти лет партия довольно активно участвовала в выборах, в том числе регистрируя кандидатов в губернаторы и в депутаты региональных заксобраний.

Хотя серьезными успехами «Зеленые» похвастаться не могут: по данным Центризбиркома, им удалось провести лишь четырех человек в заксобрания регионов (что дает партии право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей) и еще несколько десятков представителей — в органы местного самоуправления.

«Зеленая альтернатива» получила регистрацию в 2020 году, перед прошлыми выборами в Госдуму. Она учреждена выходцем из молодежного движения экологов Подмосковья «Местные» Русланом Хвостовым и в том же году смогла провести двух кандидатов в заксобрания Челябинской области и Республики Коми, заработав таким образом парламентскую льготу перед думской кампанией-2021.

Однако развить свой успех партия не смогла: за прошедшие пять лет, несмотря на активное участие в региональных выборах (в последние два года «Зеленой альтернативе» даже удавалось, несмотря на муниципальный фильтр, регистрировать своих кандидатов в губернаторы), она смогла получить только несколько мест в муниципалитетах.

Фактически речь идет о поглощении, но деваться «Зеленой альтернативе» некуда, отмечает политолог Константин Калачев: присутствие сразу двух экологических партий не позволяло ни одной из них претендовать на заметный результат.

Ведь «зеленые» идеи не самые востребованные в России, запрос на них скромный и чаще всего региональный, в общефедеральной же повестке его практически нет, поясняет эксперт. Зато объединенная экологическая партия, постаравшись, может претендовать на 3% голосов по итогам выборов в Госдуму, а это уже дает право на получение госфинансирования, напоминает господин Калачев. Кроме того, обеим партиям объединение даст возможность напомнить о себе избирателям и может стать для них точкой входа в кампанию, добавляет политолог.

Анастасия Корня