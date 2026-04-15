Минобороны РФ выпустило заявление, в котором предупредило об эскалации обстановки в Европе из-за решения увеличить производство и поставки дронов Украине. Военное ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления Минобороны Европа решила нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России.

Рост выпуска БПЛА спланирован за счет расширения финансирования расположенных на территории ЕС украинских и совместных предприятий.

План увеличить поставки беспилотников Украине приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе.

Воплощение сценариев Украины по терактам против РФ с применением БПЛА из Европы ведет к непредсказуемым последствиям.

Действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

Расцениваем этот шаг как ползучее превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины. Фото: Минобороны РФ

Филиалы украинских компаний в Европе В Испании приемники космических радионавигационных сигналов производят на предприятии «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» в Мадриде .

приемники космических радионавигационных сигналов производят на предприятии «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» . В Италии на предприятиях «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони» производят поршневые двигатели мощностью 60-170 л.с., в в Венеции , Оменье , Гарбаньяте-Миланезе и Манделло-дель-Ларио .

на предприятиях «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони» производят поршневые двигатели мощностью 60-170 л.с., в , , и . В Германии поршневые двигатели мощностью 30 л.с. изготавливают на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау .

поршневые двигатели мощностью 30 л.с. изготавливают на предприятии 3W «Профессионал» в . В Чехии производят малогабаритные турбореактивные двигатели на предприятии «Пбс» в городах Прага и Велка-Битеш .

производят малогабаритные турбореактивные двигатели на предприятии «Пбс» в городах и . В Израиле производят модули подключения к сетям сотовой связи на предприятии «Элсайт» в городах Хайфа и Ор-Йехуда .

производят приемники космических радионавигационных сигналов и углеродное волокно для планера на предприятиях «Туалком» и «Доу Акса» в городах Анкара и Ялова. Фото: Минобороны РФ