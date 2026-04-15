Минобороны назвало европейских производителей БПЛА для Украины: где что выпускают

Минобороны РФ выпустило заявление, в котором предупредило об эскалации обстановки в Европе из-за решения увеличить производство и поставки дронов Украине. Военное ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления Минобороны

  • Европа решила нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России.
  • Рост выпуска БПЛА спланирован за счет расширения финансирования расположенных на территории ЕС украинских и совместных предприятий.
  • План увеличить поставки беспилотников Украине приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе.
  • Воплощение сценариев Украины по терактам против РФ с применением БПЛА из Европы ведет к непредсказуемым последствиям.
  • Действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.
  • Расцениваем этот шаг как ползучее превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины.

Филиалы украинских компаний в Европе

  • В Испании приемники космических радионавигационных сигналов производят на предприятии «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» в Мадриде.
  • В Италии на предприятиях «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони» производят поршневые двигатели мощностью 60-170 л.с., в в Венеции, Оменье, Гарбаньяте-Миланезе и Манделло-дель-Ларио.
  • В Германии поршневые двигатели мощностью 30 л.с. изготавливают на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау.
  • В Чехии производят малогабаритные турбореактивные двигатели на предприятии «Пбс» в городах Прага и Велка-Битеш.
  • В Израиле производят модули подключения к сетям сотовой связи на предприятии «Элсайт» в городах Хайфа и Ор-Йехуда.
  • В Турции производят приемники космических радионавигационных сигналов и углеродное волокно для планера на предприятиях «Туалком» и «Доу Акса» в городах Анкара и Ялова.

Зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих

  • «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании (Лондон, Милденхолл, Лестер) — FP-1, FP-2 и «Стикер».
  • «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен) — «Да Винчи», «Анубис».
  • «Корт» в Дании (Стевринг) и в Литве (Вильнюс) — «ХаКи» АК-1000.
  • «Терминал аутономи» в Латвии (Рига) — AQ-400 «Коса».
  • «Дестинус» в Нидерландах (Хенгело) — «Рута».
  • ГП «Антонов», «Укрспецсистемз» в Польше (Мелец, Тарнув) — Ан-196 «Лютый» и RAM-2X.
  • «Девиро» в Чехии (Прага, Колин) — «Булава».

