Дмитрию Савельеву оставили только «отвагу»

Опираясь на вердикт присяжных, суд в Москве отправил на десятилетний срок в колонию строгого режима за подготовку заказного убийства делового партнера экс-сенатора Дмитрия Савельева. У осужденного отобрали три чиновничьи награды, включая орден Александра Невского, но оставили две медали «За отвагу», которыми он был отмечен в Афганистане. При этом господину Савельеву грозит новое уголовное дело и миллиардное взыскание.

Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Тульский «авторитет» Сергей Дюков (слева) получил восемь лет, а экс-сенатор Дмитрий Савельев — десять

Учитывая требования гособвинения, представленного Генпрокуратурой, Тверской райсуд Москвы назначил бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву десять лет строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. В течение этого времени после освобождения фигурант не сможет сменить место жительства без согласия ФСИН, выезжать за пределы региона, где он зарегистрирован, а также раз в месяц обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, осужденный Савельев лишен орденов Александра Невского и Почета, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Две медали «За отвагу» и медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», которыми подсудимый был отмечен за участие в боях в Афганистане, суд оставил. Боевое прошлое на вердикте присяжных не сказалось — они признали экс-сенатора виновным и не заслуживающим снисхождения.

Второй фигурант, трижды судимый Сергей Дюков, получил шесть с половиной лет и два года ограничения свободы. Однако с учетом неотбытого срока за вымогательство окончательное наказание ему определили в восемь лет особого режима. Присяжные посчитали, что криминальный авторитет, частично признавший вину, в отличие от сенатора, заслужил снисхождение.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в качестве компенсации морального вреда с Дмитрия Савельева 5 млн руб., с Сергея Дюкова — 1 млн. При этом потерпевший Сергей Ионов просил 800 млн.

По данным СКР, господин Савельев в 2024 году планировал убийство совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова, с которым занимался бизнесом. Господин Ионов после увольнения из фирмы стал писать жалобы в Совет федерации, СКР, администрацию президента и губернатору Тульской области, сообщая, что Дмитрий Савельев, будучи сенатором, незаконно занимается предпринимательской деятельностью. Господина Ионова решили убить в колонии №2 Калужской области, где он отбывал два с половиной года за растрату командировочных. За помощью в поиске киллера господин Савельев обратился к своему давнему знакомому Юрию Нефедову, также бывшему «афганцу», проживавшему в Туле.

Посредник запросил у господина Савельева $100 тыс., получив для начала половину, которую оставил себе.

За оставшиеся $50 тыс. он попросил своего троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова, подыскать исполнителя, которым оказался сотрудник УФСИН. После того как господина Дюкова, получившего задаток в $5 тыс., арестовали по уголовному делу о рэкете, силовик напрямую контактировал с Юрием Нефедовым. 16 марта 2024 года он сообщил, что заключенный Ионов убит, и предъявил поддельную справку о его смерти. Узнав об этом, господин Савельев передал оставшуюся сумму. Господина Нефедова задержали при передаче $45 тыс. экс-сотруднику УФСИН, действовавшему под контролем чекистов. «Афганец» признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Санкцию на уголовное преследование Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года у СФ получил тогдашний генпрокурор России Игорь Краснов, возглавляющий сейчас Верховный суд. Тогда же сенатор был арестован судом.

«Господин Савельев виновным себя не признает, считает вердикт присяжных несправедливым»,— заявила “Ъ” его адвокат Татьяна Лупандина.

Она пояснила, что, хотя защита и не может обжаловать приговор в связи с недоказанностью вины, он будет оспорен «по процессуальным нарушениям при вынесении вердикта и в связи с чрезмерной суровостью наказания». Она пояснила, что у господина Савельева имеется ряд смягчающих вину обстоятельств, в частности, несовершеннолетний ребенок, госнаграды и многочисленные поощрения, среди которых занятие благотворительностью.

При этом бывшему сенатору грозит новое уголовное дело — за растрату 76 млн руб. из ООО «Спецстройсервис», выступавшего подрядчиком ПАО «Транснефть» (фигуранты расследования дали показания о выводе средств в его интересах). Кроме того, к нему удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры на 600 млн руб. как раз за незаконное занятие бизнесом. Также выплат на сумму более 1 млрд руб. от экс-сенатора добиваются ряд банков, кредитовавших работу связанных с ним компаний. Сам фигурант участие в бизнесе категорически отрицает.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев, Алексей Соковнин