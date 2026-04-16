Ввод жилья потерял более четверти «квадратов»

В январе—марте 2026 года ввод жилья составил почти 23 млн кв. м, что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32 млн кв. м), следует из оперативных данных Росстата. Падение показателя обусловлено резким снижением объемов ввода в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который приходится почти 70% всего объема ввода в стране,— населением построено 15,3 млн кв. м, что на 38,1% меньше, чем годом ранее. Отчасти такая динамика объясняется эффектом высокой базы первого квартала 2025 года, когда этот сегмент демонстрировал заметный рост. В секторе многоквартирных домов, который в начале прошлого года, напротив, был «в минусе», теперь наблюдается положительная динамика. В январе—марте застройщики сдали в эксплуатацию 7,7 млн кв. м, что на 5% больше, чем годом ранее.

Отдельно в марте общий ввод жилья просел на 22,6% год к году, до 8,2 млн кв. м. Причина та же — объем ввода ИЖС сократился на 36,2% в годовом выражении, составив 5 млн кв. м. В то же время ввод многоквартирных домов в марте вырос почти на 18% год к году — до 3,2 млн кв. м. Этот сектор растет второй месяц подряд.

Для застройщиков многоквартирных домов первый квартал оказался довольно позитивным — по данным «Дом.РФ», в марте запущено 4,2 млн кв. м новых проектов (на 24% больше, чем годом ранее). В январе и феврале также наблюдался рост показателя — на 36% и 63% соответственно. Такую динамику аналитики объясняют эффектом низкой базы начала 2025 года, когда девелоперы сдерживали активность из-за слабого спроса на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам. В этом году темпы ипотечного кредитования восстанавливаются — в первом квартале, по оценкам «Дом.РФ», банки выдали 1 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как поясняет президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, внутригодовая поквартальная динамика ввода в эксплуатацию жилья обычно не связана с фундаментальными причинами. По ее мнению, такая «волатильность обусловлена скорее объективной неравномерностью строительного процесса». Относительно дальнейшей динамики ввода жилья президент Национального объединения строителей Антон Глушков пока не видит оснований для оптимизма — особенно в секторе многоквартирных домов. По его оценкам, сейчас экономических факторов, которые мотивировали бы застройщиков возвращаться к объемам строительства 2023–2024 годов, нет.

Анна Королева