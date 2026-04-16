Экономика не успевает за прогнозами

Российская экономика в начале 2026 года демонстрирует замедление, которое не укладывается в прогнозы правительства и Банка России. По данным за январь—февраль, ВВП РФ сократился на 1,8% в годовом выражении, а оперативные индикаторы за март не зафиксировали восстановления деловой активности, несмотря на улучшение внешней ценовой конъюнктуры из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (слева) и заместитель председателя правительства России — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко

Фото: пресс-служба президента РФ Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (слева) и заместитель председателя правительства России — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и ЦБ объяснить причины отставания экономики от прогнозов в январе—феврале: в годовом сравнении российский ВВП за этот период сократился на 1,8%. При этом данные ранее Минэкономики разъяснения о календарном факторе (в эти месяцы рабочих дней из-за длинных праздников было меньше, чем год назад) президента не устроили. Удовлетворили ли его иные объяснения — неизвестно: после вступительного слова далее совещание проходило в закрытом режиме. Кроме объяснений причин спада Владимир Путин запросил у министров набор мер по возобновлению роста, включая предложения по изменению структуры занятости и поддержке деловой активности.

Отметим, что, по оценке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, если просто экстраполировать январско-февральские «минус 1,8%» на год, получится, что за 2026-й экономика сократится на 0,6% при официальном прогнозе роста на 1,3% (глава Минэкономики Максим Решетников в конце марта, впрочем, предупреждал, что ведомство, видимо, понизит эту оценку из-за сложного первого полугодия). ЦБ в своих прогнозах ждет роста ВВП на 0,5–1,5%.

Между тем с учетом роста цен на нефть, спровоцированного кризисом на Ближнем Востоке, прогнозы Минэкономики и ЦБ могут оказаться достижимы.

14 апреля МВФ уже повысил свой прогноз роста экономики России на 2026 год с 0,8% до 1%. Свежий, опубликованный 15 апреля макроэкономический консенсус-прогноз опрашиваемых Центробанком аналитиков ожидания по росту не ухудшил — это по-прежнему 1%. Цена нефти при этом прогнозируется уже в $65 за баррель против прежних $55, но рубль — более крепким (81,2 руб./$ вместо 84 руб./$). Ожидания по инфляции увеличены до 5,5% с 5,3%, по ключевой ставке остались почти прежними — 14,1% после 14%.

Пока, как отмечают эксперты, немного подросшие доходы от продажи энергоносителей плохо трансформируются в дополнительный экономический рост. Новые конъюнктурные данные за март не фиксируют прорыва в экономической активности. Также опубликованные 15 апреля данные опросов компаний Банком России фиксируют, что инвестактивность в первом квартале 2026 года была в отрицательной зоне впервые с первого квартала 2022-го. Индекс бизнес-климата от ЦБ чуть подрос, но наибольший вклад в это внесло улучшение деловых настроений в добыче в связи с изменением внешней конъюнктуры.

Денежные потоки в марте, по данным ЦБ, ускорили снижение, а за первый квартал сократились сильнее, чем до этого выросли в четвертом квартале 2025 года.

«Положительная динамика денежного потока сохраняется только в отраслях, ориентированных на инвестиции в основной капитал (где, вероятно, сосредоточены эффекты от госинвестиций)»,— отмечают аналитики ПСБ. Снижение денежного потока закрепилось и в отраслях, ориентированных на государственное и конечное потребление. «Это выглядит наиболее странно с учетом роста госрасходов и сохранения динамичного роста начисленных зарплат (плюс 15,1% год к году в январе)»,— отмечают в ПСБ.

«СберИндекс» также фиксирует падение частного потребления в годовом выражении в марте и начале апреля, когда оно заметно ускорилось. «Ухудшение экономической статистики происходит на фоне активного авансирования трат по госпрограммам. С одной стороны, возможно, слабый эффект от бюджетных трат связан с временным зависанием профинансированных госрасходов на банковских и казначейских счетах,— рассуждают аналитики ПСБ.— Если так, то уже во втором квартале вместе с ростом экспортной выручки экономическая активность должна улучшиться. Однако не исключаем, что риск переохлаждения экономики уже реализуется, а силы бюджетного импульса недостаточно, чтобы скорректировать ситуацию. В таком случае Банку России необходимо задуматься над ускорением темпов снижения ключевой ставки». В Центре макроэкономического прогнозирования Газпромбанка также полагают, что поддержку экономической активности в марте—апреле 2026 года окажет ускоренное авансирование госзакупок на фоне роста цен на экспорт: сырьевой индекс Центра ценовых индексов с начала марта вырос приблизительно на 50% и впервые с 2022 года превысил 100 пунктов.

Артем Чугунов