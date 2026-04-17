Организаторы конференции «Вера и Дело», прошедшей 16 апреля в московском храме Христа Спасителя, хотели дать православным предпринимателям возможность обсудить проблемы экономики и общества. Участники дискуссий поговорили про ипотечные платежи, ментальное здоровье нации и даже «большой стиль эпохи Путина». За форумом наблюдал спецкор “Ъ” Александр Черных.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первая панельная дискуссия — «Православный взгляд на капитализм, предпринимательскую деятельность и достаток» — получилась достаточно вялой. Модераторы заверяли гостей, что будут задавать им провокационные вопросы, а потом спрашивали: «Может ли экономика быть христианской?» Гости на такие провокации не поддавались и предпочитали говорить о своем. Несколько раз овации зала сорвал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он с искренней болью раскритиковал российские банки за не самое человечное отношение к вопросу ипотеки:

«Квартиры все меньше, квартиры все дороже, ипотечные платежи все выше. На собственность самой квартиры там сверху еще три-четыре конца. Это по-христиански или как?!»

Получив слово, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин достаточно ожидаемо сообщил, что большие переплаты по ипотеке «зависят от ключевой ставки» и что доход от них получает вовсе не банк, а «другие экономические агенты». Господину Фадееву от этого явно не полегчало.

В финале первой дискуссии председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил: «Когда христианство появилось, то сломало традиционные для Римской империи ценности. И само понятие Новый Завет звучало как революция, потому что для римского сознания главной традиционной ценностью была старина. Христианству чуждо привыкание. Как только мы Новый Завет перестаем воспринимать как новый, как только мы привыкаем к нему, то что-то фундаментальное теряем».

Тема традиционных ценностей стала основной для второй дискуссии — «Роль предпринимателей в формировании ментального здоровья нации». Модератор, главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков уточнил, что речь идет о культуре. «А чей конкретно вкус сегодня определяет смысловой и эстетический ландшафт страны?» — обратился он к замглавы управления по общественным проектам администрации президента РФ Александру Журавскому. И не удержался от подсказки: «Мы знаем, что была эпоха Александра III, был Анатолий Луначарский (нарком просвещения, отвечал за культурную политику раннего СССР.— “Ъ”). А чьим именем будет названа наша эпоха?»

Сотрудник администрации президента ответил встречным вопросом: «А чей вкус отражает архитектура храма Христа Спасителя, других современных храмов? Чьим именем будет названа эпоха архитектурного стиля нулевых и нынешних лет?» Неожиданностей не случилось — господин Журавский продолжил:

«Понятно, что мы не в монархии живем… но, я думаю, еще какое-то время пройдет, и все это будет называться "большой стиль эпохи Путина"».

Он не согласился с репликой о власти как о «главном заказчике» культурных инициатив, заверив, что настоящий заказчик — «наш многонациональный народ».

«Был период, когда фраза "традиционные духовно-нравственные ценности" вызывала улыбку у некоторых представителей нашей творческой интеллигенции,— напомнил залу Александр Журавский.— А сейчас это серьезная история. Потребовался целый исторический период, чтобы до этого дойти. И мы дошли». В качестве позитивного примера сотрудник АП напомнил про новые условия получения госфинансирования из Фонда кино: в заявке необходимо «предъявить обществу», каким именно духовно-нравственным ценностям соответствует сценарий.

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко напомнил, что еще пять-шесть лет назад российская молодежь слушала преимущественно хип-хоп и подобную музыку, «которая снималась как калька с американской индустрии».

«Потом случился ряд событий — пандемия, СВО,— и сейчас молодежь слушает в основном русские песни,— порадовался композитор.— Появляются такие исполнители, как Шаман, Татьяна Куртукова, и это становится молодежным трендом. Никогда такого не было!»

По словам господина Матвиенко, этому новому тренду «очень помогает наш любимый отдел (администрации президента.— “Ъ”) по общественным проектам». Он не удержался и рассказал, как «гулял с Александром Владимировичем (Журавским.— “Ъ”) в пятницу вечером по старой Москве» и услышал, как подростки пели «песню про коня». «Вы понимаете, что это невозможно было еще десять лет назад,— несколько самокритично восклицал автор музыки к этой песне.— Или вот ездят эти очень красивые открытые машины, в них пацаны сидят бородатые. Обычно у них там хип-хоп играет, а теперь "Матушка-земля" — прям с басами. Удивительное время!» Напоследок Игорь Матвиенко посоветовал всем послушать его православную этно-оперу «Князь Владимир» и назвал Александра Журавского ее «идейным вдохновителем». «Это наш ответ их "Иисус Христос —суперзвезда"»,— пояснил господин Журавский.

В перерыве спецкор “Ъ” задал Александру Журавскому вопрос о том, получил бы режиссер Андрей Тарковский государственное финансирование на свои фильмы в 2026 году и прошли бы его заявки требование о защите духовно-нравственных ценностей. «Почему нет? Я думаю, что да,— ответил сотрудник АП.— А что вы у Тарковского видите противоречащее этим ценностям? Его "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Ностальгия" — разве они в чем-то противоречат традиционным нравственным ценностям? Совсем наоборот. Многие классики нашего киноискусства, которые делают кино не для массовой аудитории, получают поддержку». Корреспондент “Ъ” напомнил: «Но вот режиссер Александр Сокуров периодически говорит, что он получает скорее палки в колеса». «Мне сложно комментировать классиков и их личные ощущения,— заявил господин Журавский.— Но возможности государство предоставляет всем».

Александр Черных