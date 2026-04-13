Блогер без права на отсрочку

К семи годам лишения свободы со штрафом в размере 195,5 млн руб. приговорил Гагаринский райсуд Москвы бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина по делу о выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда. Дело в отношении Валерии Чекалиной ранее было приостановлено в связи с онкологическим заболеванием. Защита блогера обжалует приговор.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На финальное слушание Артем Чекалин приехал с вещами, признавшись, что к реальному сроку он готов и идет в суд «с тяжелым сердцем». «В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, не вернусь домой»,— признался подсудимый журналистам. Сумку со всем необходимым для СИЗО фигуранту помог донести друг. Назначенное на половину первого дня оглашение приговора по неизвестной причине началось с задержкой на три с половиной часа. Сама процедура не заняла и пяти минут.

Напомним, что разбирательство началось 1 декабря 2025 года и заняло чуть больше четырех месяцев. Изначально подсудимых было двое — Артем Чекалин и его бывшая жена Валерия Чекалина, которая в тот момент ожидала ребенка от тренера по аргентинским танцам Луиса Сквиччиарини. Обоим вменялась в вину довольно редкая статья — перевод денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), которая предусматривает от пяти до десяти лет колонии.

По версии обвинения, в 2021–2022 годах блогеры вывели из России в ОАЭ 251 млн 618 тыс. руб., заработанных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi.

Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness FZSO, а получателем средств значилась структура Lerchek. Fit Abu Dhabi Are. При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству, супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

В ходе судебного процесса Валерия Чекалина вину отрицала. Она утверждала, что учредителем в зарубежных компаниях не значилась, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. Артем Чекалин согласился с обвинением частично. По его версии, необходимость оплаты фитнес-марафонов через зарубежную фирму возникла, когда в 2020–2022 годах подписчики, живущие за пределами РФ — в бывших странах СНГ, а также дальнего зарубежья, стали жаловаться, что не могут оплатить продукт своими картами.

Подсудимый возложил вину за случившееся на бывшего делового партнера Романа Вишняка. По его словам, именно господин Вишняк предложил создать в ОАЭ компанию, через которую осуществлялись все платежи, утверждая, что все будет легально.

По версии господина Чекалина, «никакого участия в открытии компании» он сам не принимал и не имел доступа к ее счетам, так как они были привязаны к мобильному номеру партнера Вишняка. Также подсудимый отрицал использование каких-либо подложных документов, утверждая, что договор оферты в Сбербанке был типовым и формировался автоматически.

Сам Роман Вишняк в январе 2026 года по приговору того же Гагаринского суда получил два с половиной года колонии условно. Его дело суд рассмотрел в особом порядке. Он полностью признал вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дав показания на блогеров.

Говоря о его роли, господин Чекалин высказал мнение, что господин Вишняк пошел на сотрудничество, так как не хотел возвращать ему и его бывшей жене «долги». В свою очередь, сам господин Вишняк в суде подтвердил, что он предложил идею открыть компанию за рубежом, а Артем Чекалин ее утвердил, так как хотел иметь деньги за границей. Оба блогера, Артем и Валерия, знали, что платежи за марафоны будут поступать на счета компании-нерезидента.

Защита господина Чекалина утверждала, что предъявленное подсудимому обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ не доказано, а действия фигуранта следует квалифицировать как уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), срок давности за которое уже истек. Сам господин Чекалин призывал суд назначить условный срок, чтобы он смог растить троих детей. В свою очередь, прокурор требовала для блогера семь с половиной лет заключения со штрафом в размере 196 млн руб.

Что же касается Валерии Чекалиной, то в марте дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тяжелым заболеванием. Рак желудка четвертой стадии у женщины диагностировали после того, как в конце февраля она родила сына.

Перед вынесением приговора Лерчек, которую суд перевел под запрет определенных действий, направила на имя судьи Екатерины Кузьминой письмо (имеется в распоряжении “Ъ”). В нем мать четверых детей просила «проявить милосердие» к ее бывшему мужу.

Она добавила, что «у всех есть свои ошибки» и они с бывшим мужем «заплатили за свои». Отметим, что в марте столичный арбитраж прекратил дело о банкротстве госпожи Чекалиной после выплаты ФНС долга в размере 176 млн руб. По данным “Ъ”, следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы 9 апреля 2026 года в возбуждении нового дела в отношении господ Чекалиных об уклонении от уплаты налогов отказало.

Назначив подсудимому семь лет колонии общего режима — на полгода меньше, чем просила прокурор,— суд постановил взять находившегося под домашним арестом господина Чекалина под стражу. Также он должен выплатить 194 млн 529 тыс. руб. штрафа, который составила его зарплата за четыре года.

Адвокат осужденного Сергей Гуров заявил, что намерен обжаловать приговор. «Вы стали свидетелями осуждения человека, который это преступление не совершал,— заявил он после процесса.— Валютного состава в его действиях нет, и защита уверена в этом на сто процентов». Он напомнил, что клиент согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов. «Он эту вину сразу же осознал и исправил ошибку, выплатив всю задолженность, а также пени и штраф государству. Но, по всей видимости, не только государство посчитало, что ему должен Артем. В результате мы имеем то, что имеем»,— сказал адвокат, не пояснив свою мысль.

На вопрос “Ъ” о том, имеет ли его подзащитный право на отсрочку исполнения приговора как отец троих малолетних детей, адвокат ответил отрицательно, отметив, что по закону такое право имеют только одинокие отцы. Пока же у детей есть мать.

Это не первое дело экс-супругов. В 2023 году Валерию и Артема Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывании (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. Однако до суда оно не дошло и было прекращено в марте 2024 года, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб.

Мария Локотецкая