Не растет колосс

15 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором подверг присутствовавших экономистов из правительства критике за то, что показатели экономики отстают от ими же прогнозированных. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников намерен понять, насколько драматично происходящее для страны и для этих экономистов.

Владимир Путин построил свое выступление на неоправдавшемся прогнозе Центробанка (слева — глава ЦБ Эльвира Набиуллина)

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин построил свое выступление на неоправдавшемся прогнозе Центробанка (слева — глава ЦБ Эльвира Набиуллина)

Обычно совещания по экономическим вопросам проходят в более или менее триумфальном режиме. То есть выступает один из профильных вице-премьеров, характеризующий обстановку как неуклонно меняющуюся от оставляющей желать лучшего к превосходной с интереснейшей перспективой. А потом слово дают еще одному вице-премьеру, то есть Марату Хуснуллину, и тут уж больше нечего и желать, сбываются мечты и перевыполняются планы, причем прямо в то мгновение, когда он об этом говорит, а чаще — буквально на несколько секунд раньше.

Причем у представителей экономического блока за последние годы выработалась именно что психология победителей, и это позволяло им выступать на таких совещаниях не то что уверенно, а даже и со скрытым чувством превосходства, да что там, разве со скрытым?.. Нет-нет, порой и открытым, как тот открытый, а не закрытый перелом, причем всегда к лучшему.

На этот раз все было совершенно, принципиально иначе.

— Считаю нужным,— заявил президент,— постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время.

Он отметил, что тенденции, о которых сейчас скажет, «в целом ожидаемы». То есть по крайней мере имеются частности, которых не ожидали.

— Статистические данные показывают,— продолжил Владимир Путин,— что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство.

Камера демонстрировала только одну часть правительства, а именно ряд, сидевший по правую руку от президента, то есть председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Но был еще и другой ряд, которого не видно было по телевизору (а в зале работали только личные операторы и фотограф президента). Его занимали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и, что греха таить, вице-премьер Марат Хуснуллин. А также примкнувшие к ним министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФНС Даниил Егоров, глава ФТС Валерий Пикалев и, между прочим, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков, чье появление среди уважаемых донов заслуживает, очевидно, некоего особенного внимания (не могу сказать, какого именно, но, возможно, финансированием особо чувствительной в нынешних условиях отрасли его миссия не исчерпывалась).

И вот все они сейчас играли непривычную для них роль. Психология победителей в этот день не срабатывала. О победах предстояло забыть.

С некоторым снобизмом, присущим некоторым, следовало расстаться, ибо тут сейчас как следует был представлен только один сноб. (То есть бери выше.)

Я думаю, те, кто все это время был, например, категорически против высокой процентной ставки, которая много месяцев душила экономику, а снижалась совсем не так, чтобы экономика могла хотя бы выдохнуть, имели право посматривать на участников совещания с чувством мстительного удовлетворения. Но сейчас было не до сиюминутных, хоть и волнующих переживаний, которые не имели никакого отношения к теме совещания.

Тут, в одном зале находилась одна команда, у которой была одна жизнь, как говорят в «Динамо», а не в ЦСКА, чьи интересы здесь представлял, без сомнения, Максим Орешкин. Сергей Степашин, яркий представитель «Динамо», тоже, между прочим, был в свое время премьером, но не так долго (как, может быть, хотелось бы, в том числе и ему самому). И у этой команды, такое впечатление, была и правда только одна жизнь.

— Да, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы,— оговорился президент.— Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране.

И уж точно это был не решающий фактор, почему обрабатывающая, то есть работающая сейчас прежде всего на оборону промышленность, которая переживала все последние месяцы невиданный взлет именно благодаря работе на оборону, а главным образом на нападение, вдруг сложила крылья, в том числе, видимо, и боевых самолетов.

— Рассчитываю,— добавил президент, который, впрочем, не выглядел огорченным или жаждущим разобраться,— сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.

И это был удар как раз по сидящим в зале. Именно они представили президенту, а вернее Верховному главнокомандующему, эти прогнозы, причем недавно, в конце 2025 года.

— И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость,— продолжал Владимир Путин.

И что-то подсказывает, что уже к следующему совещанию на эту тему ситуация может резко измениться, показатели улучшатся, пойдут в гору и даже, боюсь, будут не поспевать за ожиданиями аналитиков и экспертов.

Ибо все эти люди так легко не сдаются.

Тем более на милость победителя.

И на милость к падшим.

Андрей Колесников