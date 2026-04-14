Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Документ опубликован на сайте правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Госпожа Львова-Белова также возглавит постоянно действующий орган управления фонда — координационный совет. В его состав войдут представители Минпросвещения, других заинтересованных ведомств, а также общественных объединений и организаций.

«Фонд защиты детей» был создан в 2020 году по указу президента. Его основная цель — консолидация усилий государства и институтов гражданского общества для защиты прав детей, а также создание условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.