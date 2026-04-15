Санкции США в отношении российской нефти возобновили действие

Санкции США в отношении российской нефти вновь стали действовать после того, как 11 апреля истек срок специальной лицензии, пишет Politico. В течение месяца сделки с частью нефти и нефтепродуктов из России были разрешены.

Как отмечает Politico, до конца срока действия генеральной лицензии не было ясно, возобновится ли действие санкций. Несколько сенаторов-демократов 10 апреля потребовали президента США Дональда Трампа не продлевать разрешение. По их словам, за месяц Россия заработала на нефтяных сделках около $4 млрд.

13 марта Минфин США выпустил лицензию, которая позволила России в течение месяца продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. 19 марта ведомство обновило документ, запретив проводить операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Министр финансов США Скотт Бессент пояснял, что послабление в санкциях было необходимо для стабилизации топливного рынка после начала конфликта на Ближнем Востоке.