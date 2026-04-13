Полковника отблагодарили квартирами

14 лет колонии с более чем полумиллиардным штрафом получил за коррупцию в военном суде бывший замначальника управления главкомата внутренних войск МВД (ВВ; преобразованы в Росгвардию) Игорь Долгих. Теперь уже бывшего полковника застройщики в свое время «отблагодарили» несколькими квартирами за то, что он закрывал глаза на нарушения при проведении работ и их низкое качество. Подельник экс-офицера бизнесмен Илья Родионов приговорен к 15 годам, также с огромным штрафом.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговор Игорю Долгих и Илье Родионову судья Реутовского гарнизонного военного суда Вадим Павлюкович вынес по итогам процесса, который начался в январе 2025 года. Оба подсудимых были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

«Суд приговорил Долгих И. С. к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 543,5 млн руб.»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе военного суда. Там также отметили, что осужденный лишен звания «полковник запаса».

Второй фигурант получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 543,6 млн руб. Суд также ограничил обоих в праве занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления: Долгих — на семь лет, Родионова — на восемь. «Кроме того, у осужденных конфискованы в собственность государства денежные средства в размере 29,5 млн руб. и 242,1 млн руб. соответственно»,— сообщили “Ъ” в суде.

Как сообщал “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года следственным департаментом МВД России «в отношении неустановленных лиц по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных для обеспечения жильем сотрудников ВВ МВД России». Сначала речь шла об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже появился первый обвиняемый — известный бизнесмен Обид Ясинов, возглавлявший АО «Мосстроймеханизация-5». Компания строила в подмосковном Железнодорожном жилой комплекс «Леоновский парк», состоящий из шести 17-этажных высоток, четырех малоэтажных домов, а также возводила детский сад и две школы. Со стороны государства в этот проект было вложено почти 5,6 млрд руб. за 1678 квартир в ЖК (более 50% от всего объема строительства). Остальное предназначалось другим соинвесторам проекта.

Однако к 2016 году — сроку истечения договора — около 400 квартир Росгвардии — преемнику внутренних войск — так и не досталось, а многие полученные имели серьезные недоделки.

Обида Ясинова обвинили в даче взяток (ст. 291 УК РФ) в виде двух квартир и нежилых помещений за покровительство тогдашнему главе Балашихи Евгению Жиркову. Оба были приговорены в итоге к семи и девяти годам колонии соответственно.

Расследование же, связанное с «Леоновским парком», в сентябре 2019 года было передано СКР. Обид Ясинов, решивший сотрудничать со следствием, дал показания о том, что с помощью недвижимости отблагодарил не только Жиркова, но и замначальника управления расквартирования и строительства войск главкомата ВВ Долгих. В распоряжении последнего оказалось пять незадекларированных квартир в Москве и области, а также нежилое помещение.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что полученные в качестве взятки квартиры Долгих зарегистрировал на свою сестру Долгих Ирину Сергеевну… в период с 2006 по 2017 год под руководством Долгих И. С. его сестрой приобретено 6 объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных жилых домах, построенных в целях обеспечения жильем военнослужащих ВВ МВД России»,— говорилось в материалах дела.

В ноябре 2022 года Игорь Долгих, уволенный из главкомата ВВ МВД России еще в 2014 году, был задержан. Вместе с ним Басманный суд отправил под арест индивидуального предпринимателя Илью Родионова, который одно время любил представляться то аудитором, то советником главкома ВВ.

Дело расследовалось почти семь лет, общий объем материалов составил 150 томов.

Офицер запаса Долгих с версией следствия не соглашался, утверждая, что в силу своих должностных обязанностей вообще не мог выполнять какие-нибудь действия в пользу взяткодателя.

Стоит отметить, что во время следствия Генпрокуратура обратилась в Головинский райсуд Москвы с иском об обращении в доход государства недвижимости, оформленной на Долгих и его сестру. Ответчики требовали отклонить иск, указывая, что срок исковой давности в три года уже истек. Однако суд посчитал, что Долгих скрывал коррупционный доход в виде недвижимости, пока его не обнаружили в рамках расследования и надзора за ним, таким образом, нарушений допущено не было. Доводы ответчиков о том, что имущество приобретено на законные доходы, суд не принял, поскольку стоимость активов в несколько раз превышала размер совокупного законного дохода брата с сестрой.

Сергей Сергеев