Знамя Победы отправили на доработку

Госдума 15 апреля отклонила одну из программных инициатив КПРФ — о поднятии копии Знамени Победы в школах по случаю памятных дат и дней боевой славы. При этом саму идею глава комитета по обороне единоросс Андрей Картаполов одобрил и призвал авторов продолжить работу над документом.

Представляя законопроект, его соавтор Денис Парфенов пояснил, что поднимать в школах вместе с государственным флагом копию Знамени Победы коммунисты предлагают в начале тех недель, на которые выпадают памятные даты и дни боевой славы, связанные с Великой Отечественной войной. «Наши стратегические противники целенаправленно на государственном уровне ведут работу по демонтажу памяти о Второй мировой войне. Они пытаются уравнять жертв и палачей, принизить роль Красной армии в освобождении Европы, а сам подвиг советского солдата представить как оккупацию. Они для себя уже все решили, что Сталин и Гитлер — это якобы одно мировое зло»,— напомнил коммунист.

В этой ситуации нужно «дать молодежи четкий ориентир» с помощью Знамени Победы — «идейной и духовной брони нашего народа».

На возражения критиков о том, что слишком частое использование Знамени Победы может снизить его эмоциональное восприятие, господин Парфенов ответил риторическим вопросом: «Может ли, например, частое упоминание любви к матери обесценить эту любовь?» Кроме того, авторы провели консультации с различными министерствами и встретили там поддержку, рассказал депутат. В частности, Минобороны не возражает против принятия проекта, а глава Минфина Антон Силуанов заверил Дениса Парфенова, что «тут дело не в деньгах». «Удивляет то, что до сих пор еще не все наши коллеги созрели для поддержки»,— посетовал коммунист. По его убеждению, законопроект нужно «не отклонять, а сделать межфракционным».

Выступивший с содокладом Андрей Картаполов признал, что цель у законопроекта благая, но напомнил, «куда порой благими намерениями выстилается дорога». Он подчеркнул, что ежедневное поднятие госфлага в школах не установлено законом, а является рекомендацией Минпросвещения и оно же в 2023 году уже советовало школам использовать копии Знамени Победы в памятные дни. Указал глава комитета и на отсутствие финансово-экономического обоснования, но слова, сказанные Антоном Силуановым Денису Парфенову, комментировать не стал: «Это, видимо, их какая-то такая совместная маленькая тайна, пусть она таковой и останется».

Единоросс также высказал мнение, что для достижения цели необязательно вносить изменения в законодательство, достаточно их «внести в умы и желания должностных лиц». Поэтому комитет «с огромным сожалением» рекомендует законопроект отклонить, резюмировал он.

Коммунисты, однако, сдаваться не спешили. Олег Михайлов (КПРФ) спросил, почему в заключении комитета говорится про «обесценивание государственной реликвии», а госфлаг в школах поднимается без угрозы такового. Андрей Картаполов ответил, что «это разные вещи», а Знамя Победы не государственный символ. Николай Коломейцев (КПРФ) поинтересовался, почему бы не принять концепцию законопроекта в первом чтении и не доработать ко второму. Господин Картаполов повторил, что идея здравая, но предложил довести ее до конца самим авторам, а не комитету: «Потому что получается: нате — и дальше вы сами мучайтесь». Однако он выразил готовность «подключиться к работе», если авторы ее продолжат. Нина Останина (КПРФ) тут же предложила единороссу «внести консолидированный законопроект». Тот в ответ попросил Дениса Парфенова внести новую редакцию проекта, пообещав, что «мы эту редакцию, как Знамя Победы, поднимем и пойдем с ней до победного конца».

Владимир Исаков, выступая от фракции КПРФ, тоже выразил недоумение по поводу аргументов про «особые дни», когда надо поднимать Знамя Победы: «У нас же есть с вами Вечный огонь. Давайте мы и Вечный огонь будем по особым дням включать, потому что это слишком дорого». А говоря о финансовом аспекте, коммунист припомнил, что в свое время деньги нашлись, например, на установку в Петербурге памятной доски финскому генералу Карлу Маннергейму и на филиалы Ельцин-центра.

Денис Парфенов в заключительном слове предупредил Андрея Картаполова, что ловит его на слове, «если действительно сказано о готовности сделать нашу инициативу межфракционной». «Ловить меня на слове не надо, меня не такие ловили, не только на словах»,— возразил генерал, напомнив, что про межфракционность законопроекта говорил не он, а Нина Останина. Сам же господин Картаполов предложил доработать текст и внести его заново, пообещав, что тогда комитет «вернется к этому разговору». В итоге за законопроект проголосовала только КПРФ (55 депутатов), против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова