Росреестр отправили за квадриллионом

Капитализация России (речь о кадастровой стоимости всей земли и недвижимости) к 2030 году должна составить 1 квадриллион руб. О такой цели властей на коллегии Росреестра сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По итогам 2025-го показатель достиг 920 трлн руб., однако на пути к круглой цифре отмечены сбои — у 30 регионов РФ капитализация даже снизилась. Эксперты полагают, что достижение цели возможно при росте эффективности процесса вовлечения земельных участков в оборот и системной работе по повышению их градостроительного потенциала.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Задачу увеличить капитализацию РФ ранее правительству поставил Владимир Путин.

На коллегии Росреестра 16 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин обозначил численное выражение этой цели — 1 квадриллион руб. кадастровой стоимости.

Росреестр среди прочего отвечает за ведение кадастрового учета недвижимости, землеустройство и госмониторинг земель.

Как сообщил вице-премьер, по итогам 2025 года показатель достиг 920 трлн руб., но при этом в 30 регионах произошло снижение капитализации. С этим «надо разобраться», сказал Марат Хуснуллин, допустив, что в ряде случаев это связано с особенностями учета. Достижение поставленной цели, по его словам, поспособствует сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла до 1 тыс. дней (от идеи проекта до регистрации права собственности), что будет приносить экономике 2 трлн руб. ежегодно. Также заявлена необходимость «найти» не менее 0,5 млн га земель для строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дополнительных 622 млн кв. м жилья.

Для достижения целей, отметил глава Росреестра Олег Скуфинский, службе необходимо, в частности, продолжать выявлять правообладателей и уточнять границы земельных участков. Эта работа, судя по названным цифрам, пока выполнена наполовину.

За пять лет количество объектов без прав сократилось на 24 млн (осталось 23,8 млн), участков без установленных границ — на 14 млн (осталось 15 млн).

Также Росреестр намерен продолжить внедрение технологий ИИ в свою работу и завершить формирование полного и точного реестра недвижимости в стране.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе вице-премьера, цель по повышению капитализации территорий «реализуема с учетом динамики роста кадастровой стоимости по отношению к 2024 году на 5% и может быть достигнута ранее 2030 года за счет проведения циклов государственной кадастровой оценки в 2026 и 2027 годах, комплексных кадастровых работ, выявления и постановки на учет новых объектов, сокращения периодичности проведения кадастровой оценки и ее осуществления на воссоединенных территориях».

Для более частного проведения кадастровой оценки — раз в два года (сейчас раз в четыре) — Росреестром разработан соответствующий законопроект.

Как пояснили “Ъ” в ведомстве, предлагается «качественно новая модель управления ресурсами, что станет способствовать росту капитализации земель», неиспользуемые и используемые неэффективно объекты недвижимости и земли будут активнее выявляться и вовлекаться в оборот.

Это обеспечит рост экономики регионов и повысит их инвестиционную привлекательность.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин отмечает, что для устойчивого роста капитализации нужно не просто увеличивать площади под застройку, а работать над инвестиционным климатом и созданием качественной инфраструктуры. По его мнению, существует риск, что погоня за цифрами приведет к витку бумажного роста, не подкрепленного реальной экономической отдачей. В условиях высокой ставки ЦБ, снижения деловой активности и бюджетного дефицита частные инвестиции в недвижимость и развитие территорий в ближайшее время могут быть ограничены, а многие проекты — заморожены, допускает эксперт.

В регионах, отмечает первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев, уже разрабатываются «дорожные карты» повышения капитализации на основе типового шаблона Росреестра. Достижение «квадриллионной» цели, по его словам, возможно, но «при условии эффективного вовлечения земель в оборот и ведения системной работы по повышению градостроительного потенциала участков». Речь идеи об ускорении регистрации прав на объекты, упрощении сделок и повышении прозрачности оборота недвижимости, о развитии ипотеки и залоговых механизмов, вовлечении в оборот неучтенных активов, об инфраструктурной подготовке участков и о расширение практики применения механизма комплексного развития территорий.

Анна Королева