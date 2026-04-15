Лизинг прибыл на вокзал

Новым владельцем принадлежавшего ранее структурам банка «Авангард» бизнес-центра «Лесная 6» общей площадью почти 14 тыс. кв. м у Белорусского вокзала в центре Москвы станет «Велесстрой». Эксперты оценивают стоимость здания в 4,3–5 млрд руб. Компания приобрела объект через лизинговую схему, что облегчает налоговую нагрузку и позволяет покупателю офисного здания сохранить оборотный капитал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что у бизнес-центра «Лесная 6» у Белорусского вокзала в центре Москвы сменился собственник, сообщили источники “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. Из выписки ЕГРН, которая есть у “Ъ”, следует, что офисный объект общей площадью почти 14 тыс. кв. м был выкуплен через лизинговую схему в интересах «Велесстроя». Владельцем здания теперь выступает дочерняя структура Т-Банка — «РБ Лизинг», с которой «Велесстрой» заключил договор финансовой аренды. По словам собеседника “Ъ”, консультантом сделки выступила Ricci, где подтвердили “Ъ” факт заключения договора.

Ранее этот офис принадлежал ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству», следует из выписки ЕГРН. Эта структура в 2003–2011 годах владела долями в «Алькор Холдинг Групп», подконтрольной основателю банка «Авангард» Кириллу Миновалову. В «Велесстрое», «РБ Лизинге» и «Авангарде» не ответили на запрос “Ъ”.

Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает сделку по покупке бизнес-центра «Лесная 6» в 4,3–4,5 млрд руб., руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова — в 5 млрд руб. Еще около 2 млрд руб. новому собственнику потребуется на ремонт объекта, добавляет госпожа Белова.

Офисное здание «Велесстрой», вероятнее всего, приобрел для собственных нужд, не исключает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Кроме того, недалеко от приобретенного бизнес-центра — на 2-й Тверской-Ямской улице, рядом со станцией метро «Маяковская» в Москве — находится головной офис компании.

Компания «Велесстрой», основанная в 1996 году, специализируется на нефтегазовом, электроэнергетическом и гражданском строительстве. Среди основных заказчиков — «Транснефть», «Газпром» и НОВАТЭК. По данным на 2022 год, 99% долей в организации принадлежит МКООО «Велесгрупп», чьи учредители не заявлены, указано в СПАРК. Выручка компании по итогам 2025 года увеличилась на 76,3% год к году, до 253,6 млрд руб., чистая прибыль за этот же период выросла на 9,3% год к году, до 26 млрд руб.

Приобретение офиса через лизинг позволяет облегчить финансовую нагрузку и без необходимости задействовать крупный объем средств из оборота, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Эксперт добавляет, что такая схема также дает возможность снизить налоговую нагрузку и упростить структуру передачи прав на объект. Однако подобные сделки — редкость для рынка. До полного выкупа у покупателя нет права собственности, переплата обычно выше, чем при кредите, отмечает Марина Малахатько.

Компании все чаще предпочитают не арендовать, а приобретать офисы в собственность из-за ограниченного предложения и устойчивого роста арендных ставок, отмечает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. По итогам 2026 года вакантность в бизнес-центрах Москвы может увеличиться на 1,1 процентного пункта год к году, до 7,5%, но свободные крупные блоки в готовых объектах практически отсутствуют, говорит Екатерина Белова. В то же время в целом спрос компаний на офисном рынке столицы сократился в январе—марте текущего года на 34% год к году, до 93 тыс. кв. м, по данным Дмитрия Антонова.

София Мешкова