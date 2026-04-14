По ту сторону эйфории

После парламентских выборов в Венгрии, победу на которых одержала оппозиционная «Тиса», в стране начинается процесс передачи власти. Уже 15 апреля президент Тамаш Шуйок проведет консультации с лидерами всех прошедших в парламент политических сил. Новый парламент должен приступить к работе до 12 мая, но лидер «Тисы» Петер Мадьяр настаивает, чтобы первое заседание прошло уже в апреле. В своих речах он обозначает новый курс Венгрии, который, как кажется находящейся в Будапеште корреспонденту “Ъ” Веронике Вишняковой, не слишком отличается от политики его предшественника Виктора Орбана.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Спустя два дня после парламентских выборов в Венгрии в столице страны на удивление тихо. Кажется, что даже туристов на улицах стало меньше. После уверенной победы оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром город замер в ожидании перемен. О событиях двухдневной давности напоминают копошащиеся у отелей в центре города мужчины и женщины с чемоданами и видеоаппаратурой: последние иностранные журналисты покидают город.

Сцена перед зданием парламента, где в ночь после выборов проходил концерт техно, демонтирована, мусор убран. Агитационных плакатов небольшого размера стало заметно меньше: одни — без следа исчезли со столбов на улицах города, другие — пока еще валяются на тротуарах и уже истоптаны прохожими.

Зато большие плакаты с лицами украинского президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, размещенные перед выборами на афишных тумбах партией власти, в основном уцелели. Только их нижняя часть с призывом голосовать за «Фидес» почти везде сорвана.

«Мы все ждем, что будет дальше»,— говорит Иштван, официант в одной из центральных кофеен. «Мадьяр вчера уже кое-что сказал, но нужно дождаться, когда все будет официально. Когда новое правительство начнет работу»,— поясняет он.

Действительно, после победы на выборах в ходе своей трехчасовой пресс-конференции лидер «Тисы» Петер Мадьяр уже частично расставил точки над i. В том числе в вопросе выстраивания отношений с Россией и Украиной.

Он не будет отказываться от поставок энергоносителей из России и проекта строительства АЭС «Пакш-2», но говорит, что условия контрактов будут изучены и, возможно, пересмотрены. При этом Мадьяр заверил, что готов к прагматичному сотрудничеству с Москвой, и выразил надежду на снятие санкций с России после завершения украинского конфликта.

В отношении Киева его позиция во многом совпала с заявлениями премьер-министра Виктора Орбана. Он выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, когда Украина пройдет весь необходимый путь, чтобы стать членом союза. Он также отказался от финансирования запланированного Брюсселем кредита Украине на €90 млрд. О намерении снять с него вето Мадьяр не сказал ни слова. В Европе многие решили растолковать это в свою пользу — как молчаливое согласие разблокировать кредит.

Впрочем, такая оценка во многом резонна: одна из ключевых целей Мадьяра — получить замороженные миллиарды из европейских фондов. Первая часть — это дешевые кредиты на развитие страны, включая постпандемийное восстановление, заблокированные несколько лет назад после проведения Орбаном судебной реформы. Вторая часть — кредит на оборонные закупки в рамках европейской программы SAFE. Заявку Венгрии поставили на паузу после того, как премьер страны наложил вето на кредит для Украины. В общей сложности речь идет примерно о €35 млрд — почти 15% ВВП Венгрии.

Но снятие вето не единственное условие для получения денег Будапештом. Издание Financial Times сообщило о 27 требованиях, которые Еврокомиссия выдвинула Мадьяру.

Среди них — судебная реформа, борьба с коррупцией и государственный аудит того, как Венгрия тратит европейские деньги. По заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, стороны уже начали переговоры.

Однако, прежде чем Мадьяр сможет приступить к решению назревших проблем, и реформам, и венграм, и Брюсселю придется подождать. Окончательные результаты голосования станут известны примерно к субботе, хотя «Тиса» сможет начать формирование правительства до их объявления. Подсчет оставшихся голосов уже не изменит расклад, при котором партия получила конституционное большинство.

Поэтому президент страны Тамаш Шуйок уже назначил консультации по формированию правительства на 15 апреля. Сначала он примет Мадьяра, потом — лидеров «Фидес» и крайне правой партии «Наша родина». По законодательству парламент нового созыва должен собраться до 12 мая, Мадьяр же хочет сделать это как можно скорее, утверждая, что в противном случае «Фидес» попытается уничтожить ряд документов.

По традиции на первом заседании парламента проходит голосование за нового премьер-министра. Для его утверждения необходимо 100 из 199 голосов. У «Тисы» 138 мандатов, и потому этот процесс пройдет без проблем. На формирование кабинета министров уйдет еще от двух до пяти дней.

Старое правительство сдаст полномочия в момент созыва первого заседания парламента, и потому на встрече 15 апреля Мадьяр попытается убедить президента назначить заседание на самый ранний срок.

Правда, с учетом того, что он призвал Тамаша Шуйока уйти в отставку, исход разговора двух политиков неочевиден.

В тот же день состоится еще одно примечательное событие: до того как явиться в Шандорский дворец, Мадьяр даст интервью сразу двум государственным СМИ — телеканалу M1 и радиостанции Kossuth Radio. Это будет его первое появление на государственном телевидении за полтора года. Его прошлый визит на телеканал ATV в июне 2024 года закончился скандалом: Мадьяр покинул студию через две минуты после начала и обвинил телеканал в «геббельсовской пропаганде». И на сей раз напряженности, похоже, не избежать: политик уже пообещал закрыть государственные СМИ.