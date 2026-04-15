Металлурги считают рудодни

Россия наращивает экспорт железной руды в условиях слабого внутреннего спроса. В первом квартале среднесуточные железнодорожные отгрузки выросли почти на 30%. Наибольший прирост показали поставки в Казахстан, что может быть связано с дальнейшим реэкспортом сырья. При продолжении конфликта на Ближнем Востоке российские поставщики могут увеличить доли в Китае и Турции, в то же время возможное снижение спроса заводов в КНР создает риски коррекции цен.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среднесуточный экспорт железной руды по железной дороге по итогам первого квартала 2026 года вырос на 29% год к году, до 57,1 тыс. тонн, следует из имеющихся у “Ъ” данных Информационного центра операторов. Основным рынком остался Китай, куда поставки увеличились на 16%, до 45,9 тыс. тонн. А наибольший прирост — в 18 раз, до 4,2 тыс. тонн,— показали отгрузки в Казахстан. Экспорт в Турцию увеличился в 1,7 раза, до 5,2 тыс. тонн. Поставки в другие страны выросли на 22%, до 1,8 тыс. тонн. В металлургических компаниях комментариев не предоставили.

По данным корпорации «Чермет», в 2025 году производство железной руды в России выросло на 1,8%, до 106,8 млн тонн. Это единственный вид продукции черной металлургии из тех, что отслеживает «Чермет», показавший положительную динамику. В первом квартале 2026 года произведено 24,6 млн тонн руды, что на 7,6% меньше, чем годом ранее.

Директор Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Александр Семин связывает рост поставок в Турцию с коротким логистическим плечом и увеличением экспорта турецкой стали в Европу, что повышает спрос на сырье. Но, по его словам, после ввода в ЕС механизма углеродного регулирования импорта СВАМ и планируемого ужесточения импортных квот на сталь летом текущего года турецкий экспорт в ЕС может оказаться под угрозой.

Казахстан, продолжает Александр Семин, исторически экспортировал железорудное сырье в РФ, с 2022 года поставки свелись к минимуму. При этом профицит руды на российском рынке вынуждает ГОКи Урала и Сибири поставлять продукцию на рынок Казахстана. По словам аналитика, текущая динамика отражает отсутствие таких поставок в прошлом периоде. Господин Семин добавляет, что емкость рынка ограниченна — в Казахстане работает единственный металлургический комбинат, который обеспечен собственным железорудным сырьем. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников допускает, что речь может идти и о реэкспорте в третьи страны, если покупатели не хотят ассоциироваться с поставками из РФ.

Глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский замечает, что российские производители в целом готовы экспортировать на любой рынок, где есть спрос, так как внутреннее потребление остается «совсем низким».

По предварительным оценкам MMI, спрос на плоский прокат в первом квартале в России мог сократиться на 12% год к году, на сортовой — на 9% (см. “Ъ” от 8 апреля). Как отмечают в ЦЭП Газпромбанка, в 2025 году экспорт позволил российским металлургам удержать объем производства при продолжающемся снижении внутреннего спроса. Экспорт чугуна вырос на 6% год к году, до 3,3 млн тонн, полуфабрикатов — на 20%, до 14,6 млн тонн, проката — на 30%, до 9,9 млн тонн, приводят данные аналитики.

По словам Александра Семина, при росте ставок фрахта и снижении экспорта сырья из Ближнего Востока, связанных с обострением напряженности в регионе, у российских поставщиков руды есть возможность заместить выпадающие поставки в Китае и Турции. Аналитик добавляет, что есть некоторая надежда на оживление индийского рынка, однако высокая стоимость логистики при нынешнем уровне цен вряд ли сделает его привлекательным в ближайшей перспективе.

По данным начальника управления аналитики Альфа-банка Бориса Красноженова, мировые цены на железную руду на спот-рынке с лета 2025 года торгуются в диапазоне $100–105 за тонну на условиях CFR Китай (с учетом фрахта). Российский концентрат Fe 62,5–67,5% на базисе DAP Забайкальск—Маньчжурия (граница с Китаем) в апреле стоит около $90 за тонну. При снижении выплавки стали и ожидаемом снижении китайского экспорта стали цены на железную руду имеют тенденцию к снижению, добавляет господин Семин.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина