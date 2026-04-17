Отели заждались гостей

В первом квартале 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тыс. компаний, предоставляющих гостиничные услуги. Значение увеличилось на 16,3% год к году, хотя ранее снижалось. На активности отельеров сказывается сокращение мер господдержки отрасли и общее охлаждение рынка внутреннего туризма.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тыс. компаний, основной вид деятельности которых — предоставление услуг размещения или санаторно-курортных, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году показатель увеличился на 16,3%. Темпы регистрации новых компаний снизились. В первом квартале на рынке было создано 1,36 тыс. новых организаций, на 11% меньше, чем годом ранее. Это привело к замедлению темпов роста всего гостиничного рынка. За год совокупное число компаний увеличилось на 3,8%, до 41,8 тыс. (на 1 апреля 2026 года). В 2025 году на ту же дату рост оценивался в 5,2%.

В первом квартале 2025 года тренд на рынке был обратным: число ликвидаций компаний сократилось на 12,3% год к году. Темпы развития бизнеса в то же время уже показывали снижение. Было создано 1,52 тыс. новых гостиничных компаний, на 16,8% меньше, чем годом ранее.

Ввод новых гостиничных номеров в этом году также существенно замедляется. Руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко ожидает, что в Москве будут сданы 443 комнаты, в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге показатель сократится на треть, до менее 600. Эксперт связывает это со сложной макроэкономической ситуацией и завершением в конце 2025 года программы льготного кредитования строительства отелей.

Одновременно отельеры столкнулись со стагнацией. После активного роста в 2023–2025 годах гостиничный рынок вышел на плато спроса, констатирует гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский. Ситуация, по его словам, сейчас сильно зависит от способности самих отелей привлекать постояльцев. Согласно OneTwoTrip, в январе—марте 2026 года количество гостиничных бронирований в России сократилось год к году на 10%, спрос на санатории — на 15%. Это связано со снижением покупательной способности и конкуренцией с зарубежными направлениями (см. “Ъ” от 14 апреля).

Несмотря на увеличивающиеся издержки, повышать стоимость размещения отельерам не удается.

Согласно Travelline, средняя стоимость проданной ночи в гостиницах Москвы 2–15 апреля составила 8,08 тыс. руб., на 9% меньше год к году. В Санкт-Петербурге снижение за тот же период составило 3%, до 6,59 тыс. руб.

Сооснователь Zont Hotel Group Николай Филатов говорит, что в Москве и Подмосковье в этом году загрузка отелей сократилась на 12–20%. В регионах, по его словам, ситуация пока лучше. Хотя аналитики придерживаются более сдержанного прогноза. Олег Германенко считает, что тарифы отельеров и показатель RevPAR (доходность на номер) в этом году вырастут в пределах 10% при стабилизации или незначительном снижении загрузки.

Максим Бродовский предполагает, что поддержать рынок в сложившихся условиях мог бы въездной туристический поток. Но добиться его роста непросто. В январе—марте 2026 года опрошенные “Ъ” участники туристического рынка зафиксировали снижение числа прибытий иностранных путешественников на 30–40% год к году. Это объясняется ограничением международного авиасообщения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и снижением интереса к России со стороны китайских туристов (см. “Ъ” от 10 апреля).

Партнер NF Group Ольга Широкова, впрочем, считает, что, несмотря на текущий спад, в долгосрочной перспективе инвестиционная привлекательность гостиниц сохранится. На рынке до сих пор существует дефицит качественного номерного фонда, поясняет она. Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова отмечает, что рост числа предпринимателей в сегменте может поддерживать популярность гостиничного направления среди малого бизнеса. Для открытия модульных средств размещения не нужны значительные инвестиции, заключает она.

Александра Мерцалова